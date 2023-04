Inflatie dopeert de Vlaamse export

De waarde van de Vlaamse goederenexport is vorig jaar met ruim een kwart toegenomen. Een groot deel van die toename is echter te danken aan de fors gestegen wereldprijzen. Intussen koelt de wereldinflatie af, zodat we een groeivertraging van de exportomzet mogen verwachten. Dat maakt het agentschap Flanders Investment & Trade (FIT) bekend.

De Vlaamse goederenexporteurs boeren goed. Zo lijkt het toch. Vorig jaar bedroeg de Vlaamse exportomzet 479,7 miljard euro, 26 procent meer dan in 2021. De stijging is deels het gevolg van het economische herstel na de coronajaren 2020 en 2021. Maar het leeuwendeel – drie vierde – is te danken aan de gestegen prijzen in 2022, aldus het Vlaamse export- en investeringsagentschap FIT, dat zich baseerde op data van het Instituut voor de Nationale Rekeningen en de Nationale Bank van België.

Het effect van de gestegen wereldprijzen loopt vooral via de omhoog geschoten energieprijzen. Zo piekte de prijs van aardgas, een belangrijk Vlaams exportproduct met de haven van Zeebrugge als draaischijf. Duurder aardgas en aardolie zitten ook verrekend in de verkoopprijzen van onze chemische industrie, nog een belangrijke Vlaamse exportsector.

Ook onze farma-industrie is een grote exporteur. Daar hebben de coronavaccins de export aangejaagd. Het aantal uitgevoerde vaccins steeg vorig jaar met 11 procent tegenover 2021. De vaccins waren in 2022 voor het tweede jaar op rij ons topexportproduct, goed voor 6 procent van de Vlaamse exportomzet. Samengeteld waren farma, chemie en minerale producten – met vooral aardgas en olie – vorig jaar goed voor 63 procent van de stijging van de Vlaamse exportomzet.

Dit jaar zal de Vlaamse exportomzet het hoge groeitempo niet kunnen volhouden, voorspelt FIT. Sedert augustus 2022 normaliseren de energieprijzen, en zit er ook minder vaart in de uitvoer van de coronavaccins. Daardoor begon de groei van de exportomzet al te vertragen in het laatste kwartaal van 2022. “Die groeivertraging zal doorzetten in 2023,” zegt Joy Donné, CEO van FIT. “In januari 2023 steeg de Vlaamse exportomzet slechts met 5 procent.”

Nummer 16 in de wereld

Goed nieuws is dat de Vlaamse goederenexport de coronacrisis ver achter zich gelaten heeft. De exportomzet van vorig jaar overschrijdt die van het pre-coronajaar 2019 met een kleine helft. Bovendien is de eerder vermelde stijging tegenover 2021 – 26 procent – groter dan de stijging met 21 procent van het EU-gemiddelde. Alleen de Nederlandse en Ierse goederenexport deden beter dan de Vlaamse, met stijgingen van respectievelijk 29 en 26 procent.

Vlaanderen tekende vorig jaar voor 79,4 procent van de Belgische goederenexport. Het Vlaamse aandeel in de wereldwijde uitvoeromzet bedroeg 2,03 procent. “We halen daarmee de 16de plaats als wereldgoederenexporteur,” zegt Vlaams minister-president Jan Jambon. “Dat is een uitzonderlijke prestatie voor zo’n kleine regio.”

Rusland deert onze export niet

Zowat twee derde van de Vlaamse goederenexport blijft binnen de EU. Een tiende gaat naar het VK, Zwitserland en andere Europese landen buiten de EU. De rest – ongeveer een kwart – vertrekt naar andere continenten. Zo steeg de export naar de VS met 40 procent dankzij de coronavaccins en geneesmiddelen. Na onze vier buurlanden is de VS onze vijfde belangrijkste exportmarkt.

De uitvoer naar China – onze 12de exportmarkt – zakte met 5 procent. De uitvoer naar Rusland daalde met 18 procent. Zonder de geleverde geneesmiddelen aan Rusland bedraagt de daling zelfs 50 procent. De daling heeft echter nauwelijks invloed op de Vlaamse uitvoer, aangezien het Russische aandeel daarin klein is. Rusland is onze 25ste exportmarkt. Aan Oekraïne verkoopt Vlaanderen vooral landbouwmachines en -materieel. De uitvoer van die goederen naar Oekraïne ging met 35 procent achteruit. Maar ook die daling beroerde onze totale export niet: Oekraïne staat op plaats 70 van onze exportbestemmingen.