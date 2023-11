Familiebedrijf ADPO bouwt batterijpark van zes megawatt: ‘De industrie moet zorgen voor de energietransitie’

De chemische industrie komt niet altijd goed in het nieuws als het gaat over duurzaamheid. Dat is onterecht, stelt Filip De Dijcker van het Antwerpse havenbedrijf ADPO. De familiale onderneming experimenteert al tien jaar met duurzaamheid, gaande van paraboolspiegels tot batterijparken.

ADPO, voluit Antwerp Distribution and Product Operations, is een logistiekedienstenverlener die vooral voor de chemische industrie werkt. Het bedrijf heeft twee terminals in de Waaslandhaven, op de westelijke oever van het Antwerpse havengebied. Daar slaat het onder meer fijnchemicaliën op in grote tanks. “We ontvangen zeeschepen uit Azië, het Midden-Oosten en de Verenigde Staten”, zegt managing director Filip De Dijcker. “Chemische producten worden uit die schepen in onze tanks gelost. Vervolgens doen wij de Europese distributie naar klanten die actief zijn in de chemische procesindustrie.” De groep telt 350 werknemers. ADPO is een familiebedrijf in handen van de familie De Dijcker en bestaat 35 jaar.

Met één windturbine kunnen we de helft van onze energiebehoefte invullen, maar we krijgen de vergunningen gewoon niet rond

Filip De Dijcker, ADPO

ADPO bouwt dit jaar een batterijpark dat 6 megawatt energie kan opslaan, vergelijkbaar met het jaarlijkse verbruik van 300 gezinnen. “Het project bestaat uit vijf batterijcontainers van twintig voet”, aldus Filip De Dijcker. “Dat zijn gerecycleerde batterijen van autobussen die 80 procent van hun opslagcapaciteit nog hebben, maar als tractiebatterij niet meer voldoen. Wij geven ze een tweede leven als opslagbatterij.”

ADPO zet die stap omdat de markt eindelijk klaar lijkt voor dat soort batterij-installaties. “Sinds de energiecrisis van vorig jaar is het interessant in batterijen te investeren”, vertelt Filip De Dijcker. “De technologie is ook flink verbeterd vergeleken met tien jaar geleden. Er zijn meer bedrijven die ons kunnen helpen. In de achtergrond speelt ook de Europese Green Deal (de duurzame groeistrategie van de Europese Unie, nvdr). We moeten decarboniseren tegen 2050. Dat zorgt voor wat extra vaart.”

Dat ADPO een klein familiebedrijf is, maakt dat het sneller kan innoveren met zulke installaties. “Innovatie gebeurt lang niet enkel bij de grote bedrijven”, stelt de managing director. “Daar komen zaken soms moeilijk in beweging. Een klein bedrijf is wendbaarder. Wij zijn een familiebedrijf en denken op lange termijn. Ook voor onze klanten willen we onze voetafdruk verminderen. Onze missie gaat verder dan enkel logistieke diensten te verlenen. We willen de productieketen van onze klanten decarboniseren en antwoorden geven op maatschappelijke uitdagingen.”

Energie-intensief

De Europese Commissie maakt zich op om regelgeving te lanceren die bedrijven dwingt hun uitstoot en die van hun aanvoerketen in kaart te brengen. De grote chemiebedrijven waaraan ADPO levert, zullen de komende jaren dus ook over de uitstoot van hun leveranciers moeten rapporteren. Door nu al in te zetten op decarbonisatie wil ADPO die nieuwe wetten voor zijn. “We willen als industrie een oplossing bieden voor de energietransitie”, stelt Filip De Dijcker. “De maatschappij ziet industrie als vervuilend. Maar eigenlijk is het de industrie die oplossingen zal aanreiken voor de energietransitie. Wij beschikken over de vereiste technologie en slagkracht.”

ADPO is met het nieuwe batterijpark niet aan zijn proefstuk toe, het zet al een hele poos in op duurzaamheid. “De eerste stap hebben we tien jaar geleden gezet”, stelt Filip De Dijcker. “Toen installeerden we vierduizend zonnepanelen. Dat viel samen met het subsidieprogramma van de Vlaamse regering. Het hield ecologisch en economisch steek daarin te investeren, we zijn nu eenmaal een energie-intensief bedrijf. Bepaalde van onze tanks moeten worden verwarmd, om chemische stoffen vloeibaar te kunnen behandelen en stockeren. Dat was de eerste stap. Sindsdien zijn we blijven investeren in duurzaamheid.”

Binnenscheepvaart

Aanvankelijk vulde ADPO zo’n 10 procent van zijn energiebehoefte in met zonnepanelen. Dat percentage is gaandeweg toegenomen naar ongeveer 20 procent. Daarnaast experimenteerde het familiebedrijf met trucks en zelfs met bedrijfswagens die op aardgas reden. Het investeerde ook in een kaai voor de binnenscheepvaart, waarmee het 12.000 containers per jaar vervoert. Dat vermindert zijn afhankelijkheid van het wegtransport.

ADPO plaatste in 2019 een spiegelzonne-installatie, toen een industriële primeur in de Benelux. Filip De Dijcker: “Op een oppervlakte van 1.000 vierkante meter hebben we paraboolspiegels neergezet die warmte opwekken. Die warmte wordt direct omgezet in stoom, die we gebruiken om tanks te verwarmen of te reinigen.” De installatie werd gebouwd door het Belgische bedrijf Azteq. Het dient als model voor andere bedrijven en regelmatig komen er delegaties over de vloer om het systeem te bezichtigen.

Te lang getalmd

De duurzame projecten van ADPO kennen hun ups en downs. Zo werkten bepaalde experimenten minder goed, zoals de door gas aangedreven bedrijfswagens, wat Filip De Dijcker een transitiemaatregel noemt. Ook blijkt het niet altijd makkelijk voor ADPO om zijn duurzame projecten vergund te krijgen. “Zonne-energie is vandaag vrij toegankelijk, zeker voor bedrijven”, stelt Filip De Dijcker. “Waar Vlaanderen veel meer in de problemen komt, zijn de windmolens. De vergunningen om een windmolen op land te bouwen zijn veel te veeleisend. Op onze site kunnen we perfect een turbine plaatsen, maar de overheid is erg terughoudend omdat we een chemiebedrijf zijn. We zouden graag in een windmolen investeren. We hebben alle studies gedaan. Met slechts één turbine kunnen we al de helft van onze energiebehoefte invullen, maar we krijgen de vergunningen gewoon niet rond.”

Toch kijkt Filip De Dijcker ambitieus de toekomst tegemoet. Zo hoopt hij dat de terminals van ADPO ook een hub kunnen worden voor de invoer van waterstof via schepen. Tegelijk wil hij blijven inzetten op hernieuwbare energie. “We moeten een kwantumsprong maken met zero- emissietechnologie als we klimaatneutraal willen zijn tegen 2050. Er is te lang getalmd. Het is tijd voor actie.”