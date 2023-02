Engie-voorzitter Jean-Pierre Clamadieu: ‘Een aanvaardbare maximumfactuur is essentieel’

Elk akkoord over onze kerncentrales en bijgevolg over de leveringszekerheid van elektriciteit in België, passeert langs Jean-Pierre Clamadieu. De voorzitter van Engie benadrukt in een exclusief interview met Trends de voorwaarden die vervuld moeten zijn voor een definitief akkoord over een verlenging van de levensduur van Doel 4 en Tihange 3.

De onderhandelingen worden geleid door Engie-CEO Catherine MacGregor en Thierry Saegeman (de CEO van de Belgische tak Electrabel, nvdr), zegt Clamadieu. “Op bepaalde momenten kan ik tussenbeide komen in de discussie met eerste minister Alexander De Croo en minister van Energie Tinne Van der Straeten.”

“We zijn bereid de levensduur van twee kerncentrales te verlengen, op twee belangrijke voorwaarden. We willen dat de belangen van Engie en de Belgische overheid gelijklopen. We willen de risico’s en de kansen delen. Die voorwaarde wordt vervuld met de oprichting van een joint venture die eigenaar van de verlengde kerncentrales zal zijn. We willen niet meer horen dat Engie gewoon veel geld wil verdienen aan kernenergie.

“Daarnaast willen we meer duidelijkheid over het beheer van het nucleaire afval, omdat de onzekerheid daarover groot is. Het gaat om enorme bedragen. Het moet mogelijk zijn ons te zeggen: voilà, zoveel zal het kosten.”

We moeten eerst onderhandelen, en als ik nu in Trends al het einddoel zou bekendmaken… Jean-Pierre Clamadieu

Maximumfactuur

Engie wil een maximumfactuur voor de berging van het nucleaire afval, maar een bedrag wil Clamadieu daar niet op kleven.

“U begrijpt dat ik het niet kan noemen. Het gaat om heel hoge bedragen. Vergeet niet dat voor 14,7 miljard euro nucleaire provisies (voor de ontmanteling van de kerncentrales en het eindbeheer van de verbruikte splijtstof, nvdr) zijn aangelegd. De Commissie voor Nucleaire Voorzieningen (CNV) voegde daar eind 2022 in een nieuwe raming nog 3,3 miljard aan toe, die we trouwens betwisten. Dat maakt ruim 18 miljard.

“We kunnen geen situatie accepteren die het voor Engie onmogelijk maakt zijn strategie te ontwikkelen, inclusief in België. Het spreekt voor zich dat onderhandelingen met zo’n hoge inzet complex zijn.”

Een finaal akkoord hangt dus af van het bedrag? “Uiteraard. Een aanvaardbaar bedrag is essentieel.”

In de Franse media werd gesproken over 20 miljard euro. “Ik geef geen enkele commentaar op bedragen. We hebben uiteraard een visie op wat mogelijk is en wat niet, maar we moeten eerst onderhandelen, en als ik nu in Trends al het einddoel zou bekendmaken…”

