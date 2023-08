Discrete familie Cigrang boekt al een meerwaarde op Degroof Petercam

De familie Cigrang blijft als enige historische aandeelhouder aan boord bij de vermogensbankier Degroof Petercam. Het Franse Indosuez Wealth Management Group, een dochter van Crédit Agricole, koopt een belang van ongeveer vier vijfde in Degroof Petercam. De bank wordt daarbij tegen 1,55 miljard euro gewaardeerd. De familie Cigrang ziet zijn initiële instapprijs van oktober 2010 fors stijgen.

De zeer discrete Antwerpse redersfamilie met Luxemburgse wortels Cigrang (lees ook het familieportret) blijft als enige historische aandeelhouder aan boord bij de vermogensbankier Degroof Petercam. Het Franse Indosuez Wealth Management Group wordt de hoofdaandeelhouder met een belang van 80 procent. Bij die transactie wordt een aandeel tegen 148,03 euro gewaardeerd. Voor de familie Cigrang betekent dat een mooie meerwaarde. Zij kocht begin oktober een belang van 10,67 procent in de vermogensbankier voor 115 miljoen euro van de beursgenoteerde holding Compagnie du Bois Sauvage. Op basis van de huidige waardering betekent dat 165 miljoen euro, zonder dividenden en kapitaalverminderingen gerekend. In het boekjaar 2021-2022 inde de familie via een Luxemburgse vennootschap 9,1 miljoen euro aan dividenden van Degroof Petercam.

De bank van de rijken

De instap van de discrete Antwerpse redersfamilie met Luxemburgse wortels Cigrang in Degroof Petercam in het najaar van 2010 was verrassend. De bank van de rijken is een trefpunt van de Belgische haute finance. Ook het investeringsfonds Cobepa, in handen van de familie de Spoelberch, een sleutelaandeelhouder van brouwer AB InBev, is aandeelhouder. Diverse familiale aandeelhouders verzamelden hun belang in de vennootschap DSDC, die bijna 51,5 procent in Degroof Petercam bezat. Althans tot 23 mei, want toen stopte DSDC zijn activiteiten. Dat hing samen met de zoektocht naar nieuwe aandeelhouders bij de vermogensbankier. Die koper is nu dus bekend: het Franse Indosuez Wealth Management Group, een dochter van Crédit Agricole, koopt een belang van vier vijfde in Degroof Petercam.

Familie de Spoelberch

Zowel Cobepa als de familie Cigrang waren aandeelhouder van DSDC. De familie Cigrang was na de familie de Spoelberch de grootste aandeelhouder. Het belang in de bank zit in de Luxemburgse vennootschap CLdN Finance. Die had volgens de laatst neergelegde balans tot eind mei 2022 een belang van 27,25 procent in DSDC. Hiermee controleerde de familie Cigrang onrechtstreeks 14 procent in Degroof Petercam. Het belang in de vermogensbank stond in de balans 2021-2022 van CLdN Financevoor 205 miljoen euro in de boeken. In het verslag van de raad van bestuur bij de balans van 12 juli vorig jaar werd al gemeld dat het belang in Degroof Petercam voort werd opgedreven.

In het persbericht van Degroof Petercam over de verkoop aan Indosuez Wealth Management Group wordt Christian Cigrang, de 58-jarige spilfiguur van de familie, geciteerd: “We verhogen ons belang tot 20 procent.” Op basis van de waardering van Indosuez Wealth Management Group is het indirecte belang van 14 procent in de balans 2021-2022 van CLdN Finance 217 miljoen euro waard. Dat is een lichte groei in vergelijking met de boekwaarde van 205 miljoen euro van eind mei 2022 in de balans 2021-2022 van CLdN Finance. Ook eind mei 2021 was 205 miljoen euro de boekwaarde.

Meerwaarde voor de volhouders

Maar in vergelijking met de initiële instap van begin oktober 2010 is het een beduidend hoger bedrag. Ook andere aandeelhouders hebben uitzicht op een fikse meerwaarde. Begin 2010 werd een aandeel van het toenmalige Bank Degroof gewaardeerd tegen 67,6 euro. Bij de fusie met Petercam was de combinatie Degroof Petercam 1,37 miljard euro waard, blijkt uit een akte van het Belgisch Staatsblad van begin oktober 2015. Dat is niet immens veel minder dan de waardering van 1,55 miljard euro (zonder dividenden) vandaag, bijna acht jaar later. De transactie met het Franse Indosuez Wealth Management Group plakt dus een prijs van 148,03 euro op het aandeel.

