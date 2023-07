Cruciaal voor de economie, maar superdiscreet: het imperium van de Antwerpse familie Cigrang

De Antwerpse familie Cigrang komt noodgedwongen in de schijnwerpers door de aandeelhouderswissel bij de vermogensbankier Degroof Petercam. De discrete redersfamilie controleert vooral twee van de grootste niet-beursgenoteerde maritieme transportconglomeraten van het land.

Zeebrugge is de grootste autohaven ter wereld. CLdN, voluit Compagnie Luxembourgeoise de Navigation, een van de bedrijven van de Antwerpse familie Cigrang, vervoert via de haven ruim 1 miljoen wagens per jaar, staat op zijn website te lezen. Vorige zomer werden, in volle energiecrisis, tonnen steenkool vanuit de Antwerpse haven via de Rijn naar de Duitse industriereuzen verscheept, opdat de Duitse economische motor, de belangrijkste van Europa, niet zou stilvallen. Dat was voor een groot deel het werk van een ander bedrijf van de Cigrangs, Cobelfret, voluit Compagnie Belge d’Affrètements.

Zo cruciaal als die bedrijven voor onze economie zijn, zo weinig bekend is de familie Cigrang. Ook al is ze wereldwijd actief, Antwerpen blijft haar thuisbasis. “Geboren en getogen in Antwerpen”, meldde de vierdegeneratietelg Camille Cigrang (28) trots in een zeldzaam interview met een telg van de familie. Van Christian Cigrang (58), de grote roerganger van de derde generatie, wordt gezegd dat hij geregeld gaat kaarten met vrienden in een café op de Grote Markt van Antwerpen. Hij houdt niet van luxueuze auto’s en verplaatst zich in Antwerpen met de fiets.

Luxemburgse wortels

De naam Cigrang klinkt niet Antwerps. De broers Léon en Marcel Cigrang verhuisden tijdens het interbellum van Luxemburg naar Antwerpen. De huidige telgen zijn afstammelingen van Léon. De meeste redersfamilies hullen zich in stilzwijgen, en dat geldt des te meer voor die ingeweken Luxemburgers. De familie gaf nog nooit een interview. Uit discretie, volgens sommigen. Maritieme vrachtactiviteiten zijn geen consumentenbusiness, en dus hoeven de schijnwerpers niet. “Heel serieuze mensen, strikt en correct, maar ook heel erg op hun privacy gesteld”, oordeelt een maritiem manager. Anderen noemen het een bewust hautaine houding. De familie weet nu eenmaal dat ze rijk is. Zo bezit ze een eiland in de Spaanse Balearen. Christian Cigrang is de eigenaar van het architecturaal belangrijke Jozef Kun House in de buitenwijken van Los Angeles.

© National

Captain of industry Christian Cigrang maakte van de groep een wereldwijde maritieme speler. Hij heet intelligent, charmant, beredeneerd en luisterbereid te zijn, maar ook beenhard. Christian Cigrang blijft steevast op de vlakte, en toch is hij de gangmaker van twee van de grootste niet-beursgenoteerde Belgische ondernemingen, al is het niet eenvoudig die te vinden. Een wirwar van vennootschappen leidt uiteindelijk naar Luxemburgse spilholdings. C. Vrac SA is de spilholding boven Cobelfret. Het bedrijf is vooral actief in droge bulkvracht en de verhuur van schepen. 2022 was een goed jaar, met een omzet van 930 miljoen euro en 56 miljoen euro nettowinst. Die omzet werd sterk vooruitgestuwd door de Chinese vraag naar ijzererts, granen en andere landbouwgrondstoffen. Volgens de website van Cobelfret is het bedrijf actief in 95 landen, met een vloot van meer dan honderd schepen, goed voor 48 miljoen ton vracht per jaar.

CLdN Links SA, het consoliderende moederbedrijf boven de wagenactiviteiten in Zeebrugge, is zelfs nog een maatje groter. De omzet klokte vorig jaar net niet af op 1 miljard euro, de nettowinst bedroeg 127 miljoen euro. Op de balans staan voor ruim 1 miljard euro aan schepen. CLdN Links telt meer dan 2.000 werknemers, van wie 325 in België werken. Het gros van de omzet wordt gehaald met ferrydiensten in onder meer het Iberisch schiereiland, Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf doet ook transport aan land. En dan zijn er nog terminals in vijf havens in Europa, waaronder Zeebrugge, voor het lossen en laden van schepen. CLdN vervoert dan wel ruim 1 miljoen wagens per jaar, maar 2023 wordt zelfs nog beter dan de pandemiejaren, want de autoproducenten kunnen steeds meer auto’s bouwen, nu de haperingen in de logistieke ketens wegvallen.

Haute finance

De discrete familie Cigrang investeert ook elders. De belangrijkste diversificatie is haar belang in de nv Degroof Petercam. De bank is een trefpunt van de Belgische haute finance. Ook het investeringsfonds Cobepa, in handen van de familie de Spoelberch, de sleutelaandeelhouder van de brouwer AB InBev, is aandeelhouder. Diverse familiale aandeelhouders verzamelden hun belang in de vennootschap DSDC, die bijna 51,5 procent in Degroof Petercam heeft. Althans, tot 23 mei, want toen stopte DSDC zijn activiteiten, volgens de Kruispuntbank van de Ondernemingen. Wellicht hangt dat samen met de zoektocht naar nieuwe aandeelhouders bij de vermogensbankier.

Zowel Cobepa als de familie Cigrang was aandeelhouder van DSDC. De familie Cigrang was na de familie de Spoelberch de grootste aandeelhouder, met een belang van 27,25 procent in DSDC. Daarmee controleert de familie Cigrang onrechtstreeks 14 procent van Degroof Petercam. Dat gebeurt via een Luxemburgse holding, CLdN Finance SA. Het belang in de vermogensbank staat er voor 205 miljoen euro in de boeken.

Van slechts drie kinderen is te achterhalen wie van de vier broers Cigrang hun vader is.

De discretie van de familie uit zich ook bij de vermogensbankier. Diverse betrokkenen die Trends contacteerde kennen de familie niet, ook Bruno Colmant niet, die nochtans zeven jaar voor Degroof Petercam werkte, waarvan twee jaar als CEO. Frank Van Bellingen daarentegen liet wel sporen na. De man die wordt omschreven als de rechterhand van Christian Cigrang zetelt er als bestuurder namens de familie. “Frank Van Bellingen is de intelligentste van de wereld”, vindt Bruno Colmant. “De knapste financier die ik ken. Uiteraard een beenharde kerel, maar zo moet je zijn. Hij is heel veeleisend. Dat was bij momenten heel vermoeiend. Wellicht is ook Christian Cigrang zo’n type.”

De tien van de vierde generatie De tien kinderen van de vierde generatie zijn nog jong, tussen 18 en 28 jaar. Van slechts drie kinderen is te achterhalen wie van de vier broers Cigrang hun vader is. Minstens zes jongeren studeerden aan Britse elite-instituten. Antoine en Louis Cigrang zijn actief in de zeevaart, Antoine in het Verenigd Koninkrijk. Louis leert sinds 2021 het vak van vrachthandelaar bij Cobelfret in Wilrijk. Julie Cigrang verhuisde in juni naar Sydney en is er analiste aan een medische onderzoeksinstelling. Ze studeerde geneeskunde in het Verenigd Koninkrijk en was voordien actief als geneeskundig analist bij de vermogensbeheerder Candriam. Julie is ook bestuurder bij de Luxemburgse holding C. Fin, net als haar nicht Jade Cigrang. Die holding is de eigenaar van het Luxemburgse vehikel CLdN Finance, waarin het belang van de familie in Degroof Petercam zit. Alle tien telgen van de vierde generatie werden eind vorig jaar bestuurder bij de Belgische holding nv C. Gen. Geen van de tien oefent in België een ander mandaat uit, volgens informatie van Trends Business Information. Hun adres is dat van de maatschappelijke zetel van de nv C. Gen. De holding had einde vorig jaar een balanstotaal van 95 miljoen euro en bezit vooral vastgoed en de modeholding nv CLCC.

Grote ego’s

Via Degroof Petercam ontving de familie in 2021 een dividend van ruim 9 miljoen euro. Minder goed vergaat het andere diversificaties. Christian Cigrang stapte bijvoorbeeld in de modewereld. In Antwerpen financierde hij mee het Modemuseum. Ook de modemakers Raf Simons en Christian Wijnants kregen geld toegestopt, en merken als A.F.Vandevorst en Eat Dust Clothing.

Het modeavontuur kostte bakken geld. Deze diversificatie zit onder de holding nv CLCC. Sinds de oprichting in 2014 stopte de familie 18 miljoen euro in de modeholding en ze leed al 14 miljoen euro verlies. Modejournaliste Veerle Windels heeft Christian Cigrang geregeld ontmoet. “Hij wilde weten wie vandaag interessant is in de modebranche. Christian Cigrang had veel geld veil voor die wereld. Maar hij had allicht verwacht dat hij veel sneller rendement zou halen uit zijn investeringen. Niet iedereen beseft dat je in drie seizoenen tegelijk moet investeren, dus over een periode van anderhalf jaar. Dat vergt een immens kapitaal. Wellicht had hij ook geen idee van de ego’s van een aantal modemensen. Het is niet omdat iemand hen geld geeft, dat ze zomaar aanvaarden wat hen wordt opgelegd. Wellicht vindt Christian Cigrang de modewereld iets anders, in tegenstelling tot de maritieme business.” Ook nicht Camille Cigrang is in mode actief en heeft met Ciel Jour & Nuit haar eigen kledinglijn.

ZEEBRUGGE CLdN Links draaide vorig jaar net geen 1 miljard euro omzet. © National