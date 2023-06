Belgisch bedrijf Diabatix pioniert met AI-koeling: ‘Onmisbaar voor elektrische wagens en datacenters’

Van Silicon Valley tot het Verre Oosten is er vraag naar de software van het Leuvense bedrijf Diabatix. Het door het bedrijf ontwikkelde platform voor artificiële intelligentie ColdStream ontwerpt koelingdesigns die gebruikt worden bij de productie van onder meer motoren, batterijen en processoren van datacenters. “Wat wij aanbieden is niet alleen een Belgisch unicum, het is wereldwijd disruptief”, betoogt CEO en medeoprichter Lieven Vervecken.

Oververhitte elektronica is niet alleen de nachtmerrie van mensen die in het techwereldje werken, het is een vrees die elke computergebruiker of chauffeur van elekrische wagens deelt. “Overal is dagelijks nood aan koeling. In alle technologie, hardware die je thuis ook gebruikt, je laptop, je tv, you name it, zitten componenten die koeling nodig hebben”, merkt CEO en medeoprichter Lieven Vervecken op. “Dat maakt wat wij aanbieden onmisbare technologie.”

Wat houdt ColdStream, uw product, precies in?

LIEVEN VERVECKEN. “Het is een SaaS-platform (software as a service, nvdr) dat ingenieurs faciliteert om het ideale ontwerp te creëren voor producten die koeling vereisen. Het achterliggende proces wordt gedreven door een zelflerend algoritme, dat rekening houdt met parameters als de beschikbare ruimte, de materialen, de productietechniek en het vermogen van de toepassing. ColdStream creëert daarbij een tijdswinst van enkele weken voor de ingenieur, die meteen ook de technische tekening krijgt aangeleverd door de software. We zijn wereldwijd de eersten die dit doen en passen perfect in het plaatje tussen computer-aided design (CAD) en simulatiesoftware.”

Het is dus technologie die het werk van thermische ingenieurs makkelijker maakt… of bedreigt?

VERVECKEN. “Ik ga er nog altijd van uit dat het de job gemakkelijker maakt. Er is globaal gezien een tekort aan thermische ingenieurs. ColdStream zorgt ervoor dat je de ingenieurs beter kunt inzetten, waardoor de behoefte aan extra werkkrachten afneemt. Een van onze uitgangspunten is dat onze technologie in staat is het repetitieve, het minder innoverende deel van de job, over te nemen. Zo krijgt de ingenieur ruimte om na te denken over wat hij kan doen met de resultaten die uit de software komen, en hoe hij het product kan verbeteren.”

‘Door een deel van de taken van de ingenieur over te nemen, verhoog je het algemene niveau van en de uitdaging in zijn job’ Lieven Vervecken, CEO en medeoprichter Diabatix

Hebt u een concreet voorbeeld?

VERVECKEN. “Met onze software kunnen de batterijen van een elektrische wagen bijvoorbeeld 20 procent beter koelen, meer dan wat ingenieurs kunnen bereiken. Zo creëren wij ruimte opdat die ingenieur de vraag kan stellen: ‘Ga ik die auto nu 20 procent sneller laten optrekken of ga ik die 20 procent verder laten rijden? En welke impact gaat dat hebben op de rest van mijn ontwerp van de wagen?’ Door een deel van de taken van de ingenieur over te nemen, verhoog je het algemene niveau van en de uitdaging in zijn job.”

Er zitten nogal wat ronkende namen bij uw klanten. Is dat vanwege de multi-inzetbaarheid van de software?

VERVECKEN. “Onze software wordt wereldwijd in uiteenlopende sectoren gebruikt. Het gros van onze klanten komt uit de Verenigde Staten (Meta en InCooling bijvoorbeeld, voor het koelen van computerprocessoren in datacenters). Maar ook in het Verre Oosten staan we sterk: in Japan bijvoorbeeld (Panasonic voor het koelen van componenten in consumentenelektronica, Yamaha en Toyota voor het koelen van batterijen en e-motoren) en Zuid-Korea. Daarnaast zet zelfs de luchtvaartindustrie (Airbus) ColdStream in om het gewicht van haar koeling te verminderen.”

Generatieve artificiële intelligentie is, met de opkomst van ChatGPT, de tech-hype van het moment. Maar u bent daar al langer mee bezig dan vandaag.

VERVECKEN. “Wij zijn zeven jaar geleden gestart als een kleine engineering consultant. Dat was lang voor de opkomst van deze AI-hype. Als consultants werkten we toen op basis van uurtje-factuurtje wanneer we andere bedrijven bijstonden. De focus lag al wel op het thermische aspect. Dat kwam door onze achtergrond, door wat we gestudeerd hadden aan de universiteit.

“We zagen bij onze klanten al heel snel een patroon in de problematiek die we aan het oplossen waren. Die konden we terugbrengen tot het ontwerpproces dat de ingenieurs toepasten om tot een koelingontwerp voor hun producten te komen. Dat proces kende één groot gebrek. Zoals het ingenieurs betaamt, ga je op zoek naar oplossingen daarvoor.

“Wij hebben die gevonden in de wereld van wat nu generatieve artificiële intelligentie heet, of generatief ontwerp. Maar op het moment dat wij daar zeven jaar geleden instapten, was die term nog niet uitgevonden. We waren iets aan het ontwikkelen waar we geen naam op konden plakken. Ondertussen is de term al meer ingeburgerd, en staan we wereldwijd bekend als pioniers in dat domein.”

‘We staan wereldwijd bekend als pioniers in de generative artificiële intelligentie’ Lieven Vervecken, CEO en medeoprichter Diabatix

Wat staat nog op het programma van de Diabatix-wereldtour? Betekent uw aanstelling tot programmavoorzitter van Semi Therm in Californië, de grootste thermal engineering-conferentie ter wereld, dat de volledige verovering van Silicon Valley nakend is?

VERVECKEN. “We hebben de afgelopen maanden zeer veel erkenning gekregen. Zo waren er technologiepartnerships met de engineeringsoftwarebedrijven Ansys en Hexagon, een keynotespeech op een conferentie in Detroit (het hart van de Amerikaanse automobielindustrie) en was er inderdaad mijn aanstelling tot program chair van de SemiTerm-conferentie.

“De locatie van die conferentie (in het Californische Santa Clara, Bay Area, het techwalhalla van de VS, nvdr) is geen toeval. Daar komen jaarlijks typisch een paar honderd gespecialiseerde thermal engineers naartoe. Je vindt er de wereldtop in techengineering: van Google over Intel tot Facebook, ze zijn er allemaal. Mijn aanstelling tot program chair geeft mij de mogelijkheid mijn visie op thermal engineering om te zetten in een interessant programma.”

Vanwege de Amerikaanse interesse in ColdStream, denken jullie eraan een kantoor in Boston (dicht bij de gerenommeerde technische universiteit MIT) of Detroit (in het kielzog van de auto-industrie) te openen.

VERVECKEN. “We hebben inderdaad die ambitie. Maar daarvoor hebben we nog een verse kapitaalinjectie nodig. In totaal is er, met eigen vermogen en een aantal Vlaio-subsidies, zo’n 3 miljoen euro geïnvesteerd in Diabatix. Maar het zal daar zeker niet stoppen.”

Diabatix in cijfers: – Opgericht in 2016 – ColdStream werd gelanceerd na vijf jaar ontwikkeling – Omzetcijfers over twee jaar: 1,2 miljoen euro – Een investeringsronde leverde 2,1 miljoen euro op + 0,6 miljoen euro in converteerbare lening – Het team bestaat uit 17 medewerkers, waarvan 8 verschillende nationaliteiten

