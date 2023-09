Bonden vrezen fors jobverlies bij ING België

Er zullen mogelijk honderden banen verdwijnen bij de bank ING België, zeggen de twee vakbonden die weigeren de nieuwe cao’s te ondertekenen. Er is onder meer sprake van het oursourcen van jobs naar de Filipijnen. De directie ontkent dat er concrete plannen voor een herstructurering zijn.

De socialistische bediendebond BBTK kondigde vrijdag aan dat hij de ‘evolutie-cao’s’ bij ING België niet zal ondertekenen. Daarmee volgt ze het voorbeeld van de liberale vakbond ACLVB. De cao’s bieden o.a. oudere werknemers de mogelijkheid om met ‘vervroegd pensioen bij lange carrière’ te gaan. Op minder dan vier jaar voor hun pensioen zouden ze hiervoor een vergoeding krijgen, waardoor ze betaald thuis kunnen blijven.



Beide vakbonden hekelen de onduidelijkheid die rond de cao’s hangt. Ze vrezen dat de directie een verdoken herstructurering wil doorvoeren zonder de wet-Renault te moeten toepassen. “De directie geeft geen enkele concrete informatie geeft over het aantal betrokken personen, noch over de timing of over de teams binnen de betrokken afdelingen”, zegt federaal secretaris Dorine Cordy van BBTK.



“We vermoeden dat er een vermindering van personeel komt in België, maar we hebben geen idee om hoeveel mensen het gaat, op welke departementen of met welke timing”, zegt Marieke De Kegel van de liberale vakbond ACLVB.

Volgens de krant De Tijd heeft ING België naar schatting 1.200 werknemers een vertrekregeling ‘aangeboden’. Zij zouden een mail ontvangen hebben waarin de voorwaarden voor een vrijwillig vertrek voor jongere werknemers en voor vervroegd vertrek in geval van een lange loopbaan voor oudere werknemers worden uiteen gezet. ING België telt in totaal 6.000 personeelsleden.

Mogelijk 80 jobs naar de Filipijnen

De vakbonden klagen aan dat een deel van de activiteiten zullen verhuizen naar de Filipijnen. Daar heeft ING momenteel al een vestiging in de hoofdstad Manilla. ING Groep verhuisde eerder al jobs naar lageloonlanden als de Filipijnen. Het zou in dit geval gaan om naar schatting 80 jobs.

ING zelf ontkent de mogelijkheid van een verhuis niet, maar zegt dat er momenteel geen concrete plannen zijn. “De algemene en eenvoudige taken kunnen uitbesteed worden. En taken die meer diepgaande expertise of begrip van de lokale nuances vereisen, blijven in België”, aldus ING-woordvoerder Renaud Dechamps. “Maar voor alle departementen waarbij werk naar de hubs wordt overgeheveld, zal er altijd een substantieel aandeel van het werk in België blijven gebeuren”.

Geen grote herstructurering

De woordvoerder ontkent tevens dat er plannen voor een grote herstructurering zouden zijn: “We begrijpen dat verandering onzekerheid met zich kan meebrengen en dat er op dit moment vragen leven binnen de organisatie, maar van een herstructurering is geen sprake”.

De cao’s scheppen volgens hem een kader tot eind 2025 “om werknemers te ondersteunen bij toekomstige evoluties zoals automatisering of veranderende klantenbehoeftes”. ING heeft naar eigen zeggen een visie op deze toekomstige evoluties maar weet zelf nog niet welke banen en hoeveel er de komende jaren daardoor zullen verdwijnen.

De cao’s bij ING worden sowieso van kracht, omdat de christelijke vakbonden ACV Puls en CNE ze ondertekend hebben. De directie zegt te betreuren dat na ACLVB ook BBTK de cao’s verwerpt.