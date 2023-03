‘Bij Delhaize over de wet-Renault beginnen is naast de kwestie’

De sociale onrust bij de retailer Delhaize sleept aan. De vakbonden willen dat de procedure-Renault wordt toegepast voor collectief ontslag omdat ze vrezen voor afvloeiingen op termijn. Kris De Schutter, advocaat arbeidsrecht en partner bij Loyens & Loeff, heeft daar zijn bedenkingen bij.

Ahold Delhaize verzelfstandigt de winkels in eigen beheer. In principe behoudt iedereen zijn baan. Toch eisen de vakbonden de toepassing van de wet-Renault, waarbij wordt onderhandeld over een procedure van collectief ontslag. Realistisch?

KRIS DE SCHUTTER. “De wet-Renault staat eigenlijk volledig los van deze discussie. De regels voor de overgang van een onderneming moeten in principe volstaan. Vaak worden wel afspraken gemaakt dat als er nog afvloeiingen zouden gebeuren, dit niet binnen het eerste jaar gebeurt. Later een aantal mensen doen vertrekken, staat niet gelijk met het toepassen van de wet-Renault. Daar gaat het om collectief ontslag binnen de 60 dagen. Daarover beginnen in de Delhaize-case is naast de kwestie. Dat de vakbonden dat toch doen, is omdat ze vrezen dat ze geen enkele beslissing kunnen tegenhouden.”

Werknemers in de retail vallen onder verschillende paritaire comités. De vakbonden willen een harmonisering richting het gunstige PC. Is dat haalbaar?

DE SCHUTTER. “Dat is niet realistisch. Die verschillende paritaire comités zijn gegroeid in functie van een bepaald soort winkel of handelsactiviteit, met bijvoorbeeld de mogelijkheid tot zondagsopening. Dat laatste is niet toegestaan ineen groot deel van de retailsector, maar wel in de buurtsupermarkten. Eén paritair comité waardoor die zondagsopening onmogelijk wordt, zou voor de zelfstandige ondernemers niet haalbaar zijn. Bovendien hebben grote retailspelers een netwerk van depots, wat vaak een andere juridische entiteit is. Daardoor kunnen ze voor de medewerkers ook een ander paritair comité toepassen omdat logistiek andere regels veronderstelt. Als je alle loon- en arbeidsvoorwaarden harmoniseert op één niveau, dan zal je retailers in de problemen brengen met jobverlies tot gevolg.”

Aan Delhaize-supermarkten staan stakingspiketten, maar binnen zijn werknemers aan de slag. Hoe leg je dat arbeidsrechterlijk uit? Is dat een staking of niet?

DE SCHUTTER. “In principe laat het recht op arbeid toe om te staken. Maar het recht op actie wordt beperkt zodra je verhindert dat werkwillige collega’s het werk kunnen aanvatten. Ik kan in de retail begrijpen dat mensen aan de slag blijven om te verhinderen dat goederen bederven. Het principe is dat piketten er altijd mogen staan, zolang ze werken en winkelen niet belemmeren.”

Moet een directie wel loon betalen aan bijvoorbeeld de rekkenvullers als er geen klanten binnen kunnen?

DE SCHUTTER. “Je zou kunnen zeggen dat het bedrijf door de staking de activiteiten niet kan uitoefenen omdat het zijn klanten niet kan helpen. Strikt juridisch gezien moet je in dat geval geen loon betalen. Anders ga je altijd medewerkers hebben die doen alsof ze werkwillig zijn maar de facto zich gewoon bij de stakers voegen. Dat doet me denken aan de werknemers die beweren dat ze deelnemen aan de staking, maar zich om de paar dagen ziek melden om toch loon te kunnen ontvangen.”

