Belfius over de staatsbon: ‘Die 20 miljard kan niet terugvloeien naar kredieten om de economie te financieren’

Belfius zag de voorbije anderhalve week bijna 4 miljard euro spaargeld wegvloeien naar de nieuwe, eenjarige staatsbon, zo maakte de bank vrijdag bekend in de marge van de presentatie van haar halfjaarresultaten. De opbrengst van de staatsbon zal een aanzienlijke impact hebben op de economie, klinkt het bij de bank.

In totaal werd al voor meer dan 22 miljard euro ingeschreven op de staatsbon. De sector kan die volumes opvangen, maar heeft dit wel onderschat, zei financieel directeur Johan Vankelecom. ‘Waarschijnlijk heeft ook de staat dit onderschat.’ Bovendien zal het succes van de staatsbon een impact hebben op de economie. ‘De 20 miljard kan niet terugvloeien naar kredieten om de economie te financieren’, klonk het.

Buffer

Belfius beschikt zelf over voldoende liquiditeitsbuffer – zo’n 45 miljard euro einde juni – om het effect van de staatbon op te vangen, verzekerde het management vrijdag. ‘Maar ik vermoed dat er bij heel wat banken de voorbije dagen stevig vergaderd is’, zei topman Marc Raisière. Tijdens de financiële crisis van 2008 – toen op een bepaald moment tot 1 miljard euro per dag wegvloeide bij voorganger Dexia – zorgde dit ervoor dat de bank uiteindelijk door de overheid moest worden gered. ‘Dit toont nog maar eens het belang van stevige liquiditeitsreserves.’

‘Staatsbon is geen spaarboekje’

Belfius begrijpt wat minister van Financiën Van Peteghem wilde bereiken met de staatsbon, maar wijst erop dat die belegging niet vergeleken mag worden met een spaarboekje. ‘Dat laatste is extreem volatiel. Mensen kunnen het geld van de ene op de andere dag weghalen. Het geld van de staatsbon zal men daarentegen niet kunnen gebruiken om aan het einde van het jaar cadeau te geven’, aldus Raisière. Zelf een tegenoffensief lanceren voor de staatsbon, was volgens hem niet verantwoord geweest. ‘Dan hadden we meer dan 4 procent moeten bieden. Dat was meer dan de OLO.’

‘Banken zijn gestigmatiseerd’

Volgens de topman zijn er wel lessen te trekken uit het verhaal van de staatsbon. ‘De banken zijn nog altijd gestigmatiseerd, we hebben een issue met onze communicatie en krijgen niet uitgelegd dat we in de eerste jaarhelft voor miljarden kredieten hebben verleend. De eerste fout ligt dus bij ons.’ Anderzijds pleitte hij voor een vereenvoudiging van de spaarrekening zodat er een einde komt aan alle onoverzichtelijke formules die nu bestaan. Volgens Raisière zou een spaarrekening met enkel basisrente – en een waar de klant ook getrouwheidspremie ontvangt voor geld dat langer dan een jaar blijft staan maar wel direct opvraagbaar is – kunnen volstaan.

