Argenx-CEO Tim Van Hauwermeiren: ‘Logisch dat we op de radar van big pharma staan’

CEO Tim Van Hauwermeiren blijft nuchter onder de spotlights waarin argenx staat, zegt hij in een gesprek met Trends over de ambities van het biotechbedrijf.

Het enorme succes van argenx bereikte in juli een nieuw hoogtepunt toen de resultaten van de fase II-studie met het kroonjuweel efgartigimod tegen de neurologische ziekte CIDP werden bekendgemaakt.

Het persagentschap Bloomberg meldde in het voorjaar al dat argenx op de radar van alle grote farmabedrijven staat. Dat hoeft niet te verbazen. “Argenx zit tjokvol opties en is voldoende gefinancierd. Logisch dat we op de radar van big pharma staan”, zegt Van Hauwermeiren zelfbewust.

Maar hij blijf er nuchter onder. “Ik ben niet de eigenaar van dit bedrijf. We blijven continu in dialoog gaan met de vijftien grote investeerders. We leggen hen daarbij het traject voor dat we de komende vijf jaar willen bewandelen. Op die manier kunnen ze zich een idee vormen van het verschil tussen de huidige beurswaarde en hoe die er binnen vijf jaar kan uitzien. Mocht er een bod komen, dan kunnen ze op die basis de afweging maken.”

Moleculen

Argenx is na de veelbelovende data over de behandeling tegen CIDP ambitieuzer dan ooit met efgartigimod, maar is meer dan efgartigimod alleen. Dat vindt Van Hauwermeiren cruciaal. “De eerste gunstige klinische data met de C2-remmer ARGX-117 tegen de spierziekte MMN zijn misschien wel het belangrijkste nieuws van dit jaar.

“Onze grote aandeelhouders vragen niet meer naar de volgende indicatie van efgartigimod, maar zijn volop gefocust op de volgende moleculen die eraan komen. Als we ook op lange termijn een succesvol zelfstandig biotechbedrijf willen zijn, moet onze pijplijn rijkelijk gestoffeerd blijven.”

Ook met de volgende molecule, de MuSK-activator ARGX-119, loopt een eerste klinische studie, met plannen om fase Ib-studies op te starten voor de behandeling van congenital myasthenie en de spierziekte ALS.

