De fondsbeheerder Fidelity schat de waarde van zijn aandelen in het sociale netwerk X 71,5 procent lager in dan op het moment dat Elon Musk Twitter overnam.

Maandelijks evalueert het Amerikaanse Fidelity Investments de waarde van zijn aandelenportefeuille, telkens met een maand vertraging. Uit zijn rapport over november 2023 blijkt dat de waarde van zijn X-aandelen 71,5 procent lager wordt geschat dan bij de overname van het socialemediaplatform eind 2022, weet Axios. Toen investeerde Fidelity 300 miljoen dollar, of 274 miljoen euro. De fondsbeheerder heeft zijn aandelen in X al meermaals lager gewaardeerd. In oktober waren die nog 10,7 procent meer waard.

Het gaat voor alle duidelijkheid alleen over de waarde die Fildelity toeschrijft aan zijn aandelen. Dat is niet noodzakelijk dezelfde waardering als bij andere aandeelhouders van X. Het is niet bekend of de fondbeheerder over inside-informatie beschikt over de financiële prestaties van het socialenetwerkbedrijf.

Lagere omzet

X heeft het al langer moeilijk. In 2022 ontsloeg Elon Musk meer dan de helft van de 7.500 werknemers van het toenmalige Twitter. Het sociale netwerk is de inhoud van de tweets minder sterk gaan modereren en ook de advertentie-inkomsten zijn sterk gedaald. In de eerste drie kwartalen van 2023 behaalde X 600 miljoen dollar omzet uit advertenties, aldus Fortune. Dat is veel minder dan de 1 miljard dollar die het per kwartaal binnenhaalde in 2022.

Wat X bij momenten ook moeilijkheden bezorgt, is de onvoorspelbaarheid van zijn eigenaar Elon Musk. In november, de maand waarin Fidelity zijn aandelen 10,7 procent lager inschatte dan een maand eerder, zei hij nog iets bezwaarlijks in een video-interview met The New York Times. Aan adverteerders die X willen boycotten, gaf hij in onderstaande video de boodschap: “Go f**k yourself.”



Er is behalve over de dalende advertentie-inkomsten ook bezorgdheid over de gevolgen van nieuwe privacyregels die in de Europese Unie gelden voor grote internetplatformen als X. De EU is een formeel onderzoek gestart dat moet bepalen of de moderatie op X al dan niet in strijd is met de Digital Services Act. Als X in overtreding is, riskeert het fikse boetes, berekend op basis van zijn jaaromzet.

