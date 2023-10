De Europese Commissaris waarschuwt Elon Musk in een dringende brief dat zijn platform X, het voormalige Twitter, in strijd is met de nieuwe Europese regelgeving. Op X zou desinformatie worden verspreid over het geweld in het Midden-Oosten. X riskeert daarvoor monsterboetes en voor Europa is het een eerste test voor zijn nieuwe Digital Services Act, merkt media-expert Olivier Braet op.

Met het geweld dat sinds vorig weekend heerst in het Midden-Oosten doen op X veel valse berichten de ronde. Er worden valse beelden verspreid die bijvoorbeeld met andere oorlogen te maken hebben of die volledig zijn geënsceneerd. Het doel is doorgaans aan te zetten tot haat en geweld.

Dat desinformatie op X wordt verspreid, is niets nieuws. Het gebeurt ook veelvuldig met de oorlog in Oekraïne. Wat wel is veranderd, is de reactie van de Europese Commissie. Europees commissaris Thierry Breton deelde op X een “dringende brief” aan Elon Musk. Hij roept Musk op strenger te modereren en geen desinformatie te verspreiden, omdat het in strijd is met de nieuwe Digital Services Act (DSA) van de Europese Unie. Dat is een pakket regels waar grote onlineplatformen sinds deze zomer aan moeten voldoen. Platformen die de regelgeving systematisch blijven overtreden, riskeren ongeziene boetes, tot 6 procent van hun wereldwijde omzet.

Breton dreigt ermee een onderzoek tegen X te openen als de Amerikaanse miljardair niet dringend ingrijpt. Musk wimpelt de beschuldigingen weg. “Ons beleid staat voor een open en transparante aanpak en ik weet dat de EU ons daarin steunt. Maak alstublieft een lijstje van de schendingen die u denkt waar te nemen, dan kan iedereen ze zien. Erg bedankt.”

Our policy is that everything is open source and transparent, an approach that I know the EU supports.



Please list the violations you allude to on 𝕏, so that that the public can see them.



Merci beaucoup. — Elon Musk (@elonmusk) October 10, 2023

Eerste DSA-test

De DSA-wetgeving is op 25 augustus ingegaan en X is één van de negentien grote onlineplatformen die onder de wetgeving vallen. Andere bedrijven zijn onder meer Google, Apple, Meta en Amazon. De EU beschermt onder meer de privacy van minderjarigen online, verwacht strenge contentmoderatie en transparantie over de werking van algoritmes die content en reclame aanbevelen.

Als de Europese Commissie een onderzoek tegen X begint, dan kan ze nadien eenzijdig een boete opleggen. Als X die weigert te betalen, dan komt het voor het Europese Hof van Justitie. “Als het zover komt, dan wordt dat gelijk een eerste belangrijke test voor de nieuwe Digital Services Act. Dan gaan we weten hoe sterk de nieuwe wetgeving echt is”, zegt Olivier Braet, senior research associate aan het instituut Guberna. Braet stelt wel dat we niet van vandaag op morgen de effectiviteit van de DSA-wetgeving zullen kennen. Een gerechtelijke procedure zal meerdere jaren in beslag nemen.

Twitter haalde in 2022 een omzet van 4,4 miljard dollar, die hoofdzakelijk afkomstig is uit advertentie-inkomsten. Analisten van Statista verwachten dat de omzet van X dit jaar stevig zal dalen, tot 3,31 miljard dollar. X kan op die manier een boete tot 199 miljoen dollar opgelegd krijgen.

Verzwakte positie

Analisten stellen al langer dat de DSA-wetgeving ernstige gevolgen kan hebben voor X. Met de overname door Elon Musk werd meer dan de helft van de 7.500 werknemers van het bedrijf op straat gezet. De vraag is of X met die lagere personeelsbezetting nog kan voldoen aan de strenge moderatie-eisen van de EU.

Braet denkt dat X de veranderde situatie in het bedrijf wil gebruiken om de DSA-wetgeving te ontlopen. “De Europese Commissie heeft het onderzoek, dat voorafging aan de samenstelling van de lijst van grote onlineplatformen, gevoerd op het moment dat het toenmalige Twitter nog in een veel sterkere positie zat. Inmiddels is er niet alleen personeel ontslagen, maar zijn ook de gebruikersaantallen gedaald en de advertentie-inkomsten dramatisch verminderd. Musk wuift de brief van Thierry Breton nu weg, maar misschien is het zijn bedoeling dat Europa X niet langer als een groot platform ziet.”

Toch zou X, ondanks zijn lagere gebruikersaantallen, nog altijd aan de Europese definitie van grote onlineplatformen voldoen. De negentien platformen die onderhevig zijn aan DSA-wetgeving hebben allemaal minstens 45 miljoen dagelijkse gebruikers. Voordat Musk Twitter overnam, had het platform 237 miljoen dagelijkse gebruikers. Volgens cijfers van X-CEO Linda Yaccarino uit een interview van Vox Media (bekijk de video hieronder) vorige maand heeft X er nog altijd evenveel of zelfs meer, namelijk “200 à 250 miljoen”.



Tegenstrijdige berichten

Linda Yaccarino is sinds mei de nieuwe CEO van X. Zij heeft veel ervaring in reclame-inkomsten. Eerder liet ze al verstaan dat Elon Musk het hoofd blijft van alles wat met productontwikkeling te maken heeft.

Olivier Braet ziet dat de chaos bij X compleet is. “Er ontbreekt een strategie en wat wordt gecommuniceerd, zit vol tegenstrijdigheden.” De naamsverandering van Twitter naar X gebeurde erg impulsief. Musk maakte toen bekend dat X een soort super-app zou worden, en volgens zijn omschrijving maakt dat X vergelijkbaar met het Chinese WeChat. Met WeChat kunnen gebruikers onder meer berichten sturen, winkelen, doktersafspraken vastleggen en betalingen uitvoeren.

Vorige maand stelde Musk dan weer dat hij overweegt aan alle X-gebruikers een kleine maandelijkse bijdrage te vragen. Dat zei hij in een rondetafelgesprek met onder meer de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, maar meer details gaf de zakenman niet. X maakte het daarnaast mogelijk voor gebruikers een geverifieerd account te krijgen – het zogenoemde blauwe vinkje – tegen betaling. En een nieuwe functie van X maakt het mogelijk alleen betalende gebruikers te laten reageren op berichten.

Volgens Braet wijzen al die tegenstrijdige ideeën op de chaos die bij X heerst, en dat het bedrijf op zoek is naar alle mogelijke manieren om zijn omzet overeind te houden. “Een abonnement voor elke gebruiker werkt niet op een platform zoals X. Het hele principe is dat het platform open is en dat inkomsten uit advertenties komen. Als Musk enkel een betalende dienst wil, dan zou X evolueren naar een model dat vergelijkbaar is met Netflix of Spotify, maar dan moet het ook waardevolle content aanbieden zoals series of muziek. Met content van gebruikers werkt zo’n model niet.”

