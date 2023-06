Waarom vertoeft het Wereld Economisch Forum deze week in de Chinese stad Tianjin?

In de Chinese havenstad Tianjin vindt vanaf vandaag de Jaarlijkse Samenkomst van Nieuwe Kampioenen plaats, een event van het Wereld Economisch Forum. Een van de grootste officiële delegaties op deze ‘Zomer Davos’, zoals het event ook wel genoemd wordt, zal die van Saudi-Arabië zijn. Peking verdiept zijn samenwerking met het Midden-Oosten, om zijn economie nieuw leven in te blazen na drie jaar coronablokkades.

De aanwezigheid van de 24-koppige Saudische delegatie, met onder meer zes ministers en viceministers, komt er op een moment dat de twee landen op zoek zijn naar alternatieve investeringspartners voor het Westen. De delegatie wordt geleid door de minister van Economie en Planning, Faisal Alibrahim, en de minister van Communicatie en Informatietechnologie, Abdullah Alswaha.

Saudi-Arabië is China’s grootste olieleverancier, en China is de belangrijkste handelspartner van de Saudi’s. De bilaterale handel was 116 miljard dollar waard in 2022, tegenover 87 miljard het jaar daarvoor. Saudi-Arabië wil graag Chinese hulp om zijn economie te diversifiëren. Het zoekt investeringen die verder gaan dan de traditionele olie-, raffinage- en telecommunicatiesectoren, in sectoren variërend van staal tot internetplatformen, gaming en toerisme.

Handel versterken en diversifiëren

“Gezien de grote omvang van de Arabische markt, en dan vooral van Saudi-Arabië, kunnen de Chinese bedrijven veel voordeel halen uit die grensoverschrijdende investeringen”, zegt Winston Ma, adjunct-professor aan de New York University en voormalig directeur van het Chinese staatsinvesteringsfonds China Investment Corporation.

De WEF-bijeenkomst begon dinsdag met een toespraak van premier Li Qiang. Het herstel van de Chinese economie na de crisis verloopt moeizaam. Peking worstelt ook met de oplopende spanningen met de Verenigde Staten over Taiwan, de exportcontroles van Washington op hightechgoederen en de oorlog in Oekraïne, die het vertrouwen van investeerders onder druk zet, aldus analisten.

Riyad wil graag verder kijken dan zijn traditionele partnerschap met het Westen en hoopt de handel met Azië, vooral China, te versterken. Enkele van de grootste Chinese bedrijven, zoals PetroChina en de telecommunicatiegroep Huawei, zijn al actief in Saudi-Arabië. De betrekkingen met China zijn versterkt door een staatsbezoek van president Xi Jinping aan het koninkrijk in december.

De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman wil de door olie gedomineerde economie van het land diversifiëren naar gebieden als gezondheidszorg, infrastructuur, digitale economie en toerisme. Hij lanceerde daarvoor zijn Vision 2030-programma.

Bilaterale investeringen

In het kader van dat programma maakte China’s grootste staalproducent Baowu Steel in mei een plan bekend om 437,5 miljoen dollar te betalen voor een belang van 50 procent in een joint venture met het staatsoliebedrijf Saudi Aramco en het Saudische staatsinvesteringsfonds Public Investment Fund.

In april nodigde het Saudische ministerie van Investeringen de Chinese themaparkuitbater Haichang Ocean Park uit te investeren in een nieuw project in het land, terwijl het Chinese geneticabedrijf BGI deze maand een testlaboratorium opende in Riyad.

J&T Express, een Chinese pakjesbezorger die een jaar geleden naar Riyad kwam, is snel gegroeid en heeft deze maand een aanvraag ingediend voor een beursnotering in Hongkong, voor een bedrag tot 1 miljard dollar.

Wittebroodsweken

Jessica Wong, managing partner bij eWTP Arabia Capital, een van de grootste private-equityfondsen van Saudi-Arabië, zegt dat het koninkrijk op zoek is naar ‘meer aangepaste’ digitale en infrastructuurdiensten dan wat de westerse bedrijven aanbieden.

“In elk segment hebben westerse bedrijven een marktaandeel van 80 tot 90 procent, maar ze negeren allemaal de lokale geplogendheden”, vertelt Wong aan de Financial Times. “De markt wil ondernemingen die de gewoonten van hun gebruikers respecteren en vraagt niet altijd een hoge premie.”

Wongs fondsen die zich richten op het vestigen van Chinese digitale diensten in Saudi-Arabië, haalden in 2019 400 miljoen dollar op. 300 miljoen kwam van het Saudische Public Investment Fund. Eind dit jaar volgt een tweede fondsenwervingsronde van wellicht 1 miljard dollar bedragen.

Chinese ondernemers zien het potentieel en stroomden deze maand toe op een Arabisch-Chinees zakenforum. De helft van de Chinese deelnemers bezocht Riyad voor het eerst, volgens andere deelnemers. Officiële bezoeken van delegaties uit Chinese steden als Peking en Xiamen nemen ook toe. “We zijn getuige van de wittebroodsweken van de Chinees-Saudische relatie”, zei een van de deelnemers aan de conferentie.

