Wat is CosMc’s, de nieuwe Starbucks-concurrent van McDonald’s, die tien vestigingen opent?

McDonald’s gaat achter Starbucks aan met een nieuwe restaurantketen genaamd CosMc’s. Die biedt naast snacks ook een breed assortiment van zoete koude drankjes, een productcategorie die de jongste maanden hoge toppen scheert bij Starbucks. “Afslankpillen zoals die van Novo Nordisk bedreigen de groei van McDonald’s. Drankjes kunnen de oplossing zijn”, zegt Tom Simonts, senior financial economist bij KBC.

McDonald’s, de grootste hamburgerketen ter wereld, richt zijn pijlen op ’s werelds bekendste koffieketen, Starbucks. CosMc’s is de naam van een nieuwe fastfoodketen van Mc Donald’s, waarvan eind deze week de eerste de deuren opent in Bolingbrook, een stad in de Amerikaanse staat Illinois. McDonald’s noemt CosMc’s een test, maar het plant voor de eerste helft van 2024 al de opening van negen nieuwe vestigingen in Texas. Dat maakte de fastfoodketen bekend.

McDonald’s teasede over de opening van een nieuw restaurantconcept sinds afgelopen zomer, maar woensdagavond onthulde Chris Kempczinski, de CEO van McDonald’s, de plannen van de fastfoodketen aan de aandeelhouders. Met de naam CosMc’s zet de restaurantketen in op nostalgie, want de nieuwe keten is vernoemd naar CosMc, een bekend personage dat voorkwam in McDonald’s-reclame die gericht was op kinderen in de jaren tachtig. “Wat zou er gebeuren als een McDonald’s-personage van de jaren tachtig die deels alien, deels surfer en deels robot is een restaurant zou openen in 2023?” is de vraag die Kempczinski stelde.

Koude zoete drankjes

McDonald’s ziet een nieuwe markt in koude zoete drankjes. Dat blijkt uit de menukaart van CosMc’s, die al online is verschenen. CosMc’s biedt maar liefst dertien soorten aan. Dat is niet toevallig, want zulke koude drankjes zijn de laatste maanden een grote hit gebleken bij de koffieketen Starbucks. In de lente van 2023 waren koude dranken goed voor 75 procent van de omzet bij Starbucks, weet CNN. Dit productsegment is niet langer alleen in de zomer populair. De koude drankjes bij Starbucks variëren van een koude koffie met slagroom – de zogenaamde frappé – tot speciale variaties die aan frisdrank doen denken. Vaak kan de klant ze nog deels naar zijn smaak aanpassen.

Het aanbod koude drankjes bij CosMc’s. Beeld: McDonald’s. © Mc Donald's

“Je mag er zeker van zijn dat McDonald’s een bedreiging ziet in de opkomst van afslankmedicatie, zoals Wegovy van Novo Nordisk”, weet analist Tom Simonts van KBC. “Als die alomtegenwoordig wordt, zal McDonald’s belangrijkste doelgroep – mensen met overgewicht in de Verenigde Staten – gewoonweg minder hongerig zijn. Hoe kan het bedrijf daar actief op inspelen met een merk dat binnen de voedingsindustrie blijft? Misschien zijn drankjes wel de oplossing.”

Onlangs raakte nog bekend dat Wegovy door ongeveer de helft van de Amerikaanse zorgverzekeraars wordt terugbetaald. Novo Nordisk is ook in Europese landen de onderhandelingen begonnen over terugbetaling.

Hoe serieus moeten we de plannen van McDonald’s nemen? Zelf noemt het CosMc’s een test, maar volgend jaar willen ze tien vestigingen hebben.

TOM SIMONTS. “We mogen deze zet van McDonald’s zeker niet onderschatten. Op het eerste gezicht lijkt het misschien laat om na al die jaren nog met Starbucks te concurreren, maar belangrijker is om te kijken naar de marktevolutie. Die geeft de doorslag. AB InBev zette onlangs in de Verenigde Staten in op bier met invloeden van frisdrank. Naar ons is die trend misschien nog niet overgewaaid, maar het is goed dan AB InBev er niet blind voor is. Hetzelfde geldt voor McDonald’s.

“Wat het aantal vestigingen betreft, kunnen we niet zeggen dat de keten met CosMc’s meteen de markt bestormt. McDonald’s zal eerst relatief traag bewegen om het concept en de branding af te toetsen. Hoe snel het kan gaan, is nog niet duidelijk.”

Maar waarom richt het bedrijf hier een nieuw merk voor op? McDonald’s heeft al McCafé, dat gericht is op koffie. Dat concept is ook al bij ons bekend.

SIMONTS. “Dat is moeilijk om in te schatten. Maar het valt op dat ze echt een nieuwe stijl willen lanceren. Ze spelen duidelijk in op de doelgroep die in de jaren tachtig is opgegroeid met het personage CosMc. Anderzijds zullen de producten zelf vermoedelijk in de smaak vermoedelijk bij de jongere Gen Z-generatie. Personalisatie en lifestyle staan centraal bij de drankjes van CosMc’s. Dat is een strategie die Starbucks al veel langer succesvol hanteert.”

Een koude Starbucks-koffie. © Zhang Peng/LightRocket via Getty Images

Merkt McDonald’s dan dat de groei afremt bij zijn klassieke hamburgerrestaurants?

SIMONTS. “McDonald’s blijft in zijn communicatie ambitieus. Het wil binnen de vier jaar 50.000 restaurants hebben. Nu staat de teller op 41.000. Maar de expansie op sommige groeimarkten, zoals in Azië, loopt veel minder van een leien dakje.

“Het is duidelijk dat ze omwille van de kwetsbaarheid van hun businessmodel nu een stap in het onbekende zetten, want zo moeten we het toch echt noemen. Dat soort producten spreekt een andere groep klanten aan. Ze wordt ook op een ander moment van de dag geconsumeerd. Dat is nieuw terrein voor McDonald’s.”

Wanneer verwacht u een CosMc-drankje in een vestiging in België te kunnen afhalen?

SIMONTS. “Ik verwacht het concept niet meteen in België. Onze markt is klein en door zijn complexiteit is België veel minder aantrekkelijk voor de keten in vergelijking met andere Europese landen. Ik zie CosMc’s, als het ooit buiten de Verenigde Staten treedt, dan nog eerder de Duitse markt bestormen. Daar is een veel snellere groei mogelijk. Met dat gezegd zijnde: ik houd het persoonlijk liever bij een gewone lekkere espresso, eerder dan bij een Starbucks-koffie.”



Een McDonald's-reclamespot uit 1987 met CosMc.

