Vooruit wil dat de overheid slecht geïsoleerde woningen opkoopt, renoveert en betaalbaar verhuurt. Dat staat in een resolutie die de partij indient.

Sinds begin dit jaar moeten alle woningen met energielabel E of F die worden verkocht binnen de vijf jaar worden gerenoveerd naar label D of hoger. De regeling wordt de komende jaren verder verstrengd, met als einddoel label A tegen 2050.

Vooruit-parlementslid Maxim Veys wijst erop dat die renovatie een aanzienlijk budget vereist, wat de oudere woningen minder aantrekkelijk maakt. Hij wil woonmaatschappijen de opdracht geven om actief woningen met een energielabel E of F op te kopen, te renoveren en te verhuren tegen een betaalbare prijs.

Twee vliegen

“Er komen jaarlijks heel wat energievretende woningen op de markt”, zegt hij. “Zo’n 38 procent van de Vlaamse woningen beschikt over een energielabel E of F. Als die niet verkocht raken, is het aan de overheid om haar rol te spelen. Koop ze op, renoveer ze en geef meer huurders de kans om betaalbaar te huren in een kwaliteitsvolle woning. Je slaat twee vliegen in één klap: zowel de renovatiegraad als het betaalbaar woonaanbod stijgt. Goed voor het klimaat én de portemonnee.”

