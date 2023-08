Vooruit bereid om wisselmeerderheid te leveren voor stikstofakkoord

Vooruit is bereid het stikstofdecreet van N-VA en Open VLD te steunen vanuit de oppositie. Dat heeft Vooruit-parlementslid Bruno Tobback gezegd in De Ochtend en Het Nieuwsblad. Oppositiepartij Groen wacht het advies af van de Raad van State.

N-VA en Open VLD beslisten eind vorige maand, na de vernietiging van de omgevingsvergunning voor de ethaankraker van Ineos in de Antwerpse haven, om het stikstofdecreet op eigen houtje in te dienen in het Vlaams Parlement. Ze deden dat zonder de steun van coalitiepartner CD&V en vroegen daarbij meteen ook het advies van de Raad van State.

Oppositiepartij Vooruit had al laten weten dat ze de steun voor het decreet niet uitsluit, maar dat klinkt nu concreter. Vooruit-parlementslid Bruno Tobback laat dinsdag weten dat de socialisten de wetgeving in de vakantie hebben bestudeerd en dat die voldoet aan de verwachtingen van partij. “Vandaag kunnen we zeggen dat wat daar ligt, aanvaardbaar is”.

“Het laten leeglopen van het stikstofbad is nodig om andere, nieuwe projecten een vergunning te geven”, zegt Tobback. Die voegt daar aan toe dat zijn partij wel enkel steun wil bieden als het advies van de Raad van State ook positief is. Dat advies wordt verwacht begin oktober.

Onzekere stemming

Ook met de steun van Vooruit is onzeker of het decreet de stemming overleeft. Bij oppositiepartij Groen is te horen dat ook zij afwachten wat het advies van de Raad van State zal zijn. “We zijn dit grondig aan het bestuderen voor wij onze steun kunnen verlenen”, zegt fractievoorzitster in het Vlaams parlement Mieke Schauvliege. De partij wil daarnaast garanties over stikstofreductie in het decreet en over de transitie naar agro-ecologische landbouw.

De commissie Economie in het Vlaams Parlement komt deze week vervroegd samen over het Ineos-dossier. De zitting vindt plaats op 24 augustus om 9 uur.

