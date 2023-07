Zuhal Demir (N-VA) drukt op eigen houtje verstrenging van vergunningsregels voor landbouwers door

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir kondigt via ministeriële instructies een verstrengd stikstofbeleid aan. Zo zal ze de vergunningsregels voor boeren verscherpen en ingrijpen in bestaande vergunningen. Ze doet dit naar eigen zeggen om ‘een vergunningenstop te vermijden’. Haar actie komt er nadat een akkoord met de CD&V is uitgebleven.

“Ik heb zonet met onmiddellijk ingang twee ministeriële instructies afgekondigd en bezorgd aan alle vergunningverlenende overheden, steden en gemeenten, provinciebesturen, en Vlaamse administraties”, liet de N-VA-minister weten aan toehoorders op een persconferentie. “Daarmee voeren we vanaf vandaag, in gans Vlaanderen, een verstrengd beleid en een verstrengde vergunningsdrempel in om een vergunningsstop te voorkomen, maximaal geënt op het stikstofakkoord”, aldus Demir.

Niet verlengd zonder uitstootverminderingen

In de instructies aan alle vergunningverlenende overheden in Vlaanderen voert Demir onder meer een onvergunbaarheidsdrempel van 0,025 procent in voor nieuwe vergunningsaanvragen uit de veeteelt. Verlengingen van vergunningen zonder uitstootverminderingen worden niet langer mogelijk. Bovendien zal de Vlaamse overheid in beroep gaan tegen elke vergunning die ook maar enigszins strijdig is met de instructie.

Zwaard van Damocles

Demir neemt de maatregelen nadat coalitiepartner CD&V vrijdag weigerde in te stemmen met haar ontwerp van stikstofdecreet. Daardoor komt volgens haar een vergunningsstop opnieuw dichterbij. “Het zwaard van Damocles blijft boven Vlaanderen hangen zolang er geen sluitend juridisch robuust decreet is. Maar, deze maatregelen zorgen er voor dat het zwaard wat steviger hangt”, besluit Demir.

