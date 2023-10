Ex-vriendin getuigt tegen FTX-oprichter Sam Bankman-Fried: ‘Hij spoorde me aan om misdaden te plegen’

Caroline Ellison, de kroongetuige in het proces tegen Sam Bankman-Fried, de oprichter van de failliete cryptobeurs FTX, zei dat ‘SBF’ haar en haar ex-collega’s had opgedragen ongeveer 10 miljard dollar aan klantendeposito’s te verduisteren. Het geld moest worden gebruikt om riskante beleggingen te financieren en leningen terug te betalen, vertelde ze gisteren in het proces.

De vernietigende getuigenis van Ellison, het voormalige hoofd van Bankman-Frieds handelsfirma Alameda Research en zijn ex-vriendin, wordt een hoeksteen van de strafzaak van de Amerikaanse overheid tegen de voormalige cryptomagnaat.

Toen de aanklagers haar vroegen of ze Bankman-Fried kon identificeren, noemde ze hem rustig “Sam” in haar antwoorden. “Hij spoorde me aan om misdaden te plegen”, vertelde Ellison aan de jury. “Hij was degene die ons de opdracht gaf geld van klanten aan te nemen en daarmee onze leningen terug te betalen.” Ze pleitte eerder schuldig aan fraude en stemde ermee in om samen te werken met aanklagers.

FTX stortte in november in nadat bekend was geworden dat Alameda in het geheim miljarden dollars aan klantendeposito’s op de beurs had weggesluisd.

Sleutelfiguur in ondergang FTX

“Alameda nam enkele miljarden dollars … van FTX-klanten”, stelde Ellison. Ze gaf toe dat ze “balansen stuurde naar kredietverstrekkers [van Alameda] op aanwijzing van Sam … die de balans van Alameda minder risicovol lieten lijken dan ze was”.

Ellisons getuigenis is de meest geanticipeerde van het proces. De jonge vrouw was een sleutelfiguur in de ondergang van FTX. Ze zei dat ze “geen goed gevoel had” bij afspraken over leningen, die de handelsfirma “risicovoller” maakten. Niettemin zei ze dat ze SBF altijd gehoorzaamde bij grote beslissingen.

“De hele tijd dat we verkering hadden, was hij ook mijn baas op het werk, wat voor een aantal ongemakkelijke situaties zorgde”, aldus Ellison.

Ze voegde eraan toe dat de relatie eindigde nadat ze duidelijk had gemaakt dat ze “meer wilde” van Bankman-Fried, die “afstandelijk” tegen haar was.

Uitzonderlijke scenario’s

Ellison getuigde ook dat ze nooit aandelen in Alameda kreeg. Dat ondanks het feit dat ze Bankman-Fried daarom vroeg, die “zei dat het te ingewikkeld was”.

De 28-jarige, die vandaag terugkomt voor verdere ondervraging, onthulde dat Bankman-Fried haar een jaar voordat FTX instortte, had gevraagd te modelleren wat er met Alameda zou gebeuren in een scenario waarbij de cryptomarkten met 50 procent instortten en de cryptobeurs te maken kreeg met slechte publiciteit.

Ze zei dat Bankman-Fried opdracht gaf tot het uittekenen van die scenario’s omdat hij overwoog nog eens 3 miljard dollar in durfkapitaal te investeren. Iets dat hij uiteindelijk ook deed, waardoor de positie van Alameda nog riskanter werd. Met de extra investeringen voorspelde Ellison dat het “veel minder waarschijnlijk of bijna onmogelijk” zou zijn voor Alameda om zijn uitstaande leningen terug te betalen in het scenario van een neergang.

“In de handel gebeuren elke dag heel uitzonderlijke scenario’s”, zei Ellison. Ze doorliep met de jury notities die Bankman-Fried haar had gestuurd en een spreadsheet die ze had gemaakt om het scenario te analyseren, dat ze naar eigen zeggen met Bankman-Fried had besproken. Ze zei dat haar model ervan uitging dat “Alameda FTX klantengelden zou gebruiken” om de leningen terug te betalen.

De episode was een voorbode van de gebeurtenissen die FTX een jaar later uiteindelijk deden omvallen. Ook ondermijnde het Bankman-Frieds bewering dat hij niet op de hoogte was van de details van de risico’s die Alameda liep.

Co-CEO

Bankman-Fried ontmoette Ellison toen ze samenwerkten bij de handelsfirma Jane Street, en hij wierf haar later aan als een van de eerste handelaren bij Alameda Research in 2018.

In 2021 werd ze benoemd tot co-CEO, samen met collega-handelaar Sam Trabucco, toen Bankman-Fried de titel opgaf om zich te concentreren op FTX en om vragen over belangenconflicten tussen de twee groepen te vermijden. Ellison kreeg vorig jaar de volledige leiding over Alameda toen Trabucco vertrok.

Bankman-Fried heeft impliciet een groot deel van de schuld voor het falen van FTX bij Ellison gelegd, door te beweren dat hij niet op de hoogte was van de financiële problemen van Alameda en de omvang van de leningen van FTX tot kort voordat beide bedrijven instortten.

De borgtocht van Bankman-Fried werd ingetrokken en hij moest in de zomer naar de gevangenis nadat de regering had beweerd dat hij Ellisons privégeschriften aan journalisten van The New York Times had gegeven om haar te intimideren – een beschuldiging die hij ontkent.

Joe Biden

Wat betreft zijn politieke donaties getuigde Ellison dat Bankman-Fried “zei dat hij dacht dat het zeer effectief was … dat hij een zeer hoog rendement kon krijgen in termen van invloed”, eraan toevoegend dat de verdachte 10 miljoen dollar had bijgedragen aan de presidentiële campagne van Joe Biden.

Bankman-Fried vertelde haar dat er een “kans van 5 procent was dat hij op een dag president zou worden”, zei Ellison. Op de vraag van de aanklagers wat ze bedoelde met president, zei Ellison: “Van de Verenigde Staten.”

