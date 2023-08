Het aantal gameproducenten in ons land is het afgelopen jaar met maar liefst een kwart gestegen. Dat zegt de CEO van de sectorfederatie Belgian Games in een exclusief interview met onze redactie op Gamescom, de grootste gamebeurs ter wereld in Keulen. Ook het aantal werknemers actief in de sector stijgt fors. Dat betekent: veel releases en dus een pijlsnel groeiende omzet de komende jaren.