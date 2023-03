20 Belgische videogame-bedrijven zijn de hele voorbije week aanwezig op de Game Developers Conference in San Fransisco. Dat is wereldwijd de grootste bijeenkomst voor computerspelontwikkelaars. Vlaams mediaminister Benjamin Dalle leidt de Vlaamse delegatie. Voor onze videogame-bedrijven is het een uitgelezen kans om te netwerken met game-publishers én investeerders van over heel de wereld.