Het mediabedrijf Roularta, de uitgever van Trends, neemt op 2 mei een gloednieuwe studio in gebruik. De tv-zender Kanaal Z neemt er zijn intrek. Het is het orgelpunt van de integratie van de redacties van Trends, zijn website en de tv-zender.

“Dit is de grootste tv-studio voor economisch nieuws in ons land”, zegt Jan De Meulemeester, de chef Nieuws van Trends en Kanaal Z. “Naast onze nieuwsdesk zijn er een debattafel, een podcaststudio, een videowall en greenkey en een volledig nieuwe regiekamer. Dit is een compleet en premium videoplatform waarmee we ons op het niveau tillen van de andere nationale zenders.”

De investering in een audiovisueel paradepaardje in de gebouwen van Brussels Media Centre in Evere, waar de nationale redacties zitten, past in de evolutie van Roularta. De groep met hoofdzetel in Roeselare, met decennialang een focus op printmagazines, spitst zich almaar meer toe op een crossmediale aanpak, waarbij videocontent de digitale omwenteling moet kruiden.

Roularta verliest tegelijk zijn kernactiviteiten – de nichemagazines en het lokale nieuws – niet uit het oog en zit zo op het goede spoor, betoogt Ike Picone, professor communicatiewetenschappen aan de VUB.

Inhoudelijk maken we een grote sprong voorwaarts. Jan De Meulemeester

“Je voelt bij Roularta dat het zich op zijn niche en doelpubliek blijft richten”, stelt Picone. “Voor Kanaal Z en Trends is dat bijvoorbeeld de meerwaardezoeker voor financieel nieuws en duiding. Die klemtoon op het kwalitatieve kwam ook al naar voren bij de participatie in Mediafin, de uitgever van De Tijd.”

“Roularta heeft een unieke positie in de Vlaamse media, met content die erg gericht is naar een specifiek doelpubliek”, weet ook mediaspecialist Tom Evens (UGent). “Dat maakt dat Roularta in een mooie positie zit om meer adverteerders te lokken.”

Synergie

“In een digitaliserende omgeving kun je de technologie die je ontwikkelt voor één merk ook gebruiken voor andere merken in de groep”, zegt Picone. Jan De Meulemeester beaamt: “Ook andere Z-programma’s zullen in de nieuwe studio gemaakt worden, net als video’s voor de website Trends.be. Op termijn kunnen alle Roularta-merken ermee aan de slag.”

Essentieel is wel dat een mediabedrijf op niet te veel paarden tegelijk wedt. Gerichte investeringen renderen daarentegen wel. “Werken met de middelen die je hebt, en je sterk proberen te maken in je niche, dat is de boodschap”, besluit Picone. “Te veel diversificatie maakt dat je de middelen veel meer moet spreiden. Te ver de vlucht vooruit nemen, is vaak funest. Maar één zo’n studio kan heel kosteneffectief zijn.”

Looks én inhoud

“Visueel is dit een enorme upgrade”, besluit Jan De Meulemeester. “Het maakt dat we hier veel meer dingen kunnen doen. Ook inhoudelijk maken we dus een grote sprong voorwaarts. Dit is een mijlpaal voor de eengemaakte Trends-Kanaal Z-redactie. Ik ben er zeker van dat de kijkers dit ook zullen smaken. Dat zijn er overigens almaar meer, met vorig jaar een stijging van 15 procent.”

Bekijk beelden van de ankers in de nieuwe studio: