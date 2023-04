Rondleiding in nieuwe tv-studio Roularta: ‘Ongelooflijke upgrade’

‘Dit is een ongelooflijke upgrade’, zegt nieuwsanker en Kanaal Z-journalist Francesca Vanthielen over de nieuwe Roularta-studio. Ook de hele zender krijgt een volledige rebranding. Het is een nieuwe stap in de samenwerking tussen Trends en Kanaal Z, die samen de grootste business community van het land bereiken.

Niet alleen voor de kijkers maar ook voor de nieuwsankers van Kanaal Z is dit een hele verbetering. Francesca Vanthielen: ‘Dit is een grote sprong voorwaarts. En het is niet alleen een nieuwsdesk. Zo is er ook een debattafel waar tot zes mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan. Dat kan in het Z-Nieuws maar ook in ons programma Trends Talk of andere panelgesprekken. Door een glazen wand kan je vanop de redactie het studiogebeuren zien. Dat maakt het een hele open ruimte, een verademing.’

‘Deze studio is mooier, groter, beter en meer stijlvol dan onze vorige werkplek’, zegt Jan De Meulemeester, Chef Nieuws van Trends en Kanaal Z en ook nieuwsanker: ‘Hierdoor gaan we ook inhoudelijk veel meer dingen kunnen doen. En zo diepen we de samenwerking met Trends nog verder uit. Dat zal je ook zien in de rebranding van Z. Een volledig nieuwe look & feel, grafisch helemaal in de lijn van Trends. Ik ben geweldig blij met dit resultaat.’

‘State of the art’

Van twee naar zes camera’s in een studio die bijna acht keer ruimer is dan de vorige, biedt een pak meer mogelijkheden, zegt Alex Coene, Netmanager van Kanaal Z: ‘Met ruimtes voor webinars en een greenkey is deze plek state-of-the-art in het hybride genre, voor alle vormen van video en podcast voor Kanaal Z. We kunnen zowel opnames verzorgen als live uitzendingen, voor televisie, website of events.’

Door de krachten te bundelen hebben de redacties van Trends en Kanaal Z een ongezien bereik. De televisiezender zag de voorbije jaren het aantal kijkers gestaag groeien, met een dagelijks bereik van 467.000 kijkers in heel België. Een indrukwekkende evolutie en dat met een groot aandeel in de hoogste sociale groepen, met veel leidinggevenden, kaderleden en zelfstandigen. Trends en Trends-Tendances kunnen rekenen op 332.000 lezers per week. Online bereiken ze bijna 600.000 unieke bezoekers per maand.



Change the Game

Wim Verhoeven, hoofdredacteur Trends en Kanaal Z: ‘Samen dragen Kanaal Z en Trends nu met trots de baseline Change The Game, want samen richten ze zich tot de durvers, de doeners en de entrepreneurs. Diegene die weten dat je succes vermenigvuldigt door kennis te delen. Deze gamechangers zullen Kanaal Z en Trends vanaf nu meer dan ooit informeren en inspireren, adviseren en connecteren.’

Vanaf dinsdag 2 mei zendt Kanaal Z uit vanop deze nieuwe locatie, het redactiegebouw van Roularta in Evere. Het mediabedrijf zet met deze investering stevig in op nog meer audiovisuele content. Xavier Bouckaert, CEO Roularta Media Group: ‘Eerder werden beide nieuwsredacties al samengevoegd. Begin dit jaar lanceerden ze het gemeenschappelijke en vernieuwde trends.be. Op de eengemaakte website komt alle content van Trends en Kanaal Z samen: video, tekst en podcast.’

Digitaal

Dat past perfect in de digitale strategie van Roularta, zegt Niels Famaey, uitgever News & Business: ‘Dit met één doel voor ogen: de kijkers, surfers, lezers en luisteraars nog makkelijker toegang verschaffen tot alle content van Kanaal Z en Trends. We bereiken zo met voorsprong de grootste business en finance community van het land.’