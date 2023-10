Boodschappen doen in de supermarkt is voor het eerst sinds lang iets goedkoper geworden. Dat stelt Testaankoop vast. Dat neemt volgens de consumentenorganisatie niet weg dat een volle winkelkar erg duur blijft.

Voor het eerst sinds de sterke stijgingen in de supermarkt begonnen – anderhalf jaar geleden – stelt Testaankoop vast dat de winkelkar van een gemiddeld gezin van twee personen minder kost dan de maand ervoor. In september gaf een gezin van 2 personen gemiddeld 531 euro uit in de supermarkt: 2 euro minder dan in augustus maar nog wel 63 euro meer dan vorig jaar.

Gemiddeld was een volle winkelkar in september 13,5 procent duurder dan een jaar geleden, klinkt het bij Testaankoop. Enkele uitschieters: wortels en ajuinen zijn respectievelijk 57 en 53 procent duurder, ketchup 46 procent en tomatenpuree 39 procent. “Verontrustend”, aldus de consumentenorganisatie, is dat aardappelen 23 procent duurder blijken dan een jaar geleden. Ook brood (16 procent), jonge gouda (22 procent) en eieren (24 procent) blijven in september hoog in prijs.

Dure producten

Boodschappen doen blijft duur, ook al dalen de prijzen van grondstoffen, constateert Testaankoop. Granen, olie en zuivel worden goedkoper op de internationale markten, maar niet in de supermarkt. “Vijftien van de zestien frituurolies zijn duurder dan in maart 2022, nochtans is de groothandelsprijs van olie sinds dan gedaald met 50 procent”, klaagt de consumentenorganisatie aan. En terwijl de internationale zuivelprijs met 26 procent is gedaald sinds juni 2022 zijn sindsdien nog negen op de tien flessen halfvolle melk en pakjes jonge (gouda)kaas gestegen in prijs. Ook pasta en bloem blijven duurder, terwijl de prijs van granen is gedaald.

Testaankoop hoopt dan ook dat de lopende onderzoeken van het Prijzenobservatorium en de Mededingingsautoriteit meer duidelijkheid zullen brengen.

