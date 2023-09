Belgische langetermijnrente gaat boven 3,5 procent

De Belgische langetermijnrente is donderdag boven de symbolische grens van 3,5 procent gegaan, voor het eerst sinds begin 2012. Een hogere langetermijnrente maakt lenen duurder voor wie een huis wil kopen, en is ook slecht nieuws voor de Belgische schatkist.

De Belgische tienjaarsrente is al anderhalf jaar aan sneltempo aan het stijgen. Donderdag kwamen er nog eens 9 basispunten bij tot 3,58 procent. Het gaat om een wereldwijd fenomeen: de financiële markten zijn bezorgd dat de inflatie weer zal aanwakkeren door de dure olie, en verwachten dan ook verdere rentestijgingen door de centrale banken. Dat effect is nu al te zien op de secundaire markten.

De centrale banken hebben de voorbije maanden hun rentetarieven al flink verhoogd om de stijgende inflatie te bekampen. Door lenen duurder te maken, hoopt men de economie af te koelen en zo de prijzen te drukken. Maar de inflatie blijft nog te hoog, het blijft dus afwachten of de rentepiek is bereikt.

Een hogere langetermijnrente is slecht nieuws voor de Belgische schatkist en voor de huizenmarkt. Lenen wordt dan immers duurder. Begin deze maand was er nog positief nieuws vanwege het Federaal Agentschap van de Schuld, dat naar aanleiding van de succesvolle uitgifte van de eenjarige staatsbon opmerkte dat de “spread”, het renteverschil met andere eurolanden zoals Frankrijk en Duitsland, iets was gedaald.

Lees ook: