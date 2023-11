Staatsbon en hogere banktaksen halen prognoses KBC onderuit

De bank-verzekeraar KBC ziet zich genoodzaakt zijn prognoses voor dit en volgend jaar bij te sturen. Dat is een gevolg van de staatsbon, die 5,7 miljard euro deposito’s bij de bank wegtrok, en de hogere banktaksen die de overheid de grootbanken wil opleggen.

KBC boekte in het derde kwartaal 877 miljoen euro nettowinst. Dat is een toename met 17 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2022, maar een daling met 9 procent in vergelijking met het tweede kwartaal van dit jaar. Bij de netto rente-inkomsten is er eenzelfde beweging: een stijging met 7 procent tot 1,38 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder, maar een daling met 2 procent op kwartaalbasis.

Dit bewijst dat de periode van de fors stijgende rente-inkomsten en winsten voor de banken achter de rug ligt. Woensdag moest ook het Nederlandse ABN Amro melden dat de rente-inkomsten op kwartaalbasis aan het dalen zijn. De koers van ABN Amro ging daarna 10 procent lager. Bij KBC is de koersval milder, maar er ging donderdagochtend toch ook 3 tot 4 procent af. Daarmee noteert KBC op het laagste peil dit jaar.

Dat heeft veel te maken met het feit dat de bank zijn prognoses naar beneden bijstelt. In plaats van 5,6 miljard euro netto rente-inkomsten zal de bank eind dit jaar stranden op 5,4 miljard. Dat heeft veel te maken met de staatsbon die de overheid in augustus lanceerde. Die trok 5,7 miljard euro klantendeposito’s weg bij KBC. Die goedkope werkingsmiddelen moest de bank vervangen door duurdere marktfinanciering. Daarnaast verschoven klanten hun geld van zicht- en spaarrekeningen naar termijndeposito’s, waarop de bank een hogere rentevergoeding toekent.

Lauwe vooruitzichten

Analisten waren echter vooral verrast dat KBC ook voor 2024 lauwe vooruitzichten geeft. De bank gaat er immers van uit dat de rente-inkomsten volgend jaar niet zullen stijgen. Ze zouden stabiel blijven op 5,4 miljard euro. En ook hier is er het effect van de staatsbon en de verschuiving naar duurdere deposito’s, die de bank naar schatting 139 miljoen euro inkomsten zal kosten. Bovendien gaat de bank ervan uit dat niet alle deposito’s naar de bank zullen terug keren als de staatsbon begin september 2024 op vervaldatum komt.

KBC wijst ook op de toename van de banktaksen. De Belgische regering besliste immers om de grootbanken een hogere belasting op te leggen, en de aftrekbaarheid van de taksen en heffingen te schrappen. Dat gaat KBC volgend jaar 40 miljoen euro extra kosten. Bovendien houdt de bank er rekening mee dat ze meer zal moeten bijdragen aan het depositogarantiestelsel. Dat zou dit jaar nog eens 10 miljoen en volgend jaar 24 miljoen euro extra afromen. Tenslotte wordt KBC, net als alle banken, geconfronteerd met het feit dat de verplichte reserves die de bank aanhoudt bij de centrale banken sinds medio dit jaar geen rentevergoeding meer opleveren.

