Rapport waakhond: ‘Te weinig concurrentie in de Belgische bankenmarkt; spaarder de dupe’

Er is te weinig concurrentie tussen de Belgische grootbanken. Tot die conclusie komt nu ook de Mededingingsautoriteit (BMA), die in opdracht van minister Dermagne de sector doorlichtte. Dat berichten verschillende kranten donderdag.

De dominantie van de grootbanken Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC is zelfs zo groot in ons land dat de BMA in het rapport spreekt van een oligopolie. “Dat houdt in dat de spelers waarschijnlijk gemakkelijk het gedrag van hun concurrenten kunnen waarnemen en een vergelijkbare koers kunnen volgen die hun gedeelde belangen weerspiegelt.” Lees: er speelt veel te weinig concurrentie en dat kan in het nadeel zijn van de klant. Het gemiddelde rendement op spaargeld bij de vier grootbanken is volgens de BMA “historisch en consequent” lager dan het rendement op spaargeld in andere banken.

Concurrentie opvoeren

“Het rapport bevestigt ons vermoeden”, zegt minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS), die de studie bestelde. “De grote Belgische banken rijden in peloton, om het met een wielermetafoor te zeggen. Het is duidelijk dat de concurrentie onvoldoende speelt.”

Het rapport doet ook enkele aanbevelingen. Banken moeten afstappen van de onduidelijke basistarieven en getrouwheidspremies. Consumenten moeten meer en beter banken en hun producten kunnen vergelijken via onafhankelijke organisaties, en de BMA pleit ook voor meeneembaarheid van je IBAN-bankrekeningnummer bij het veranderen van bank. Met dit rapport wil de politiek nu de concurrentie in de sector opvoeren.