ING biedt 3 procent op spaarboekje (maar met beperking)

ING kondigt als eerste op de Belgische markt een renteverhoging aan tot 3 procent, maar er geldt wel een beperking.

Op het spaarboekje Tempo Sparen biedt ING vanaf 1 december 2023 een basisrente van 1,15 procent en een getrouwheidspremie van 1,85 procent. Belangrijk detail: er kan maximaal 500 euro per maand op het boekje worden gestort.

Momenteel biedt ING nog 2,25 procent rente op Tempo Sparen, bestaande uit 0,75 procent basisrente en 1,50 procent getrouwheidspremie. Door dat te verhogen naar 3 procent biedt de grootbank meer dan de nichespelers die traditioneel de aantrekkelijkste spaarrentes hebben.

De basisrente is verworven vanaf de dag na de storting tot de dag van opname. De getrouwheidspremie daarentegen is pas binnen als het geld gedurende een ononderbroken periode van twaalf maanden op de spaarrekening is blijven staan.

ING verhoogt ook de rentes op de gewone spaarboekjes zonder stortingslimiet. De ING Spaarrekening gaat van 1,50 procent naar 2,25 procent. Het gaat om de som van 0,50 procent basisrente en 1,75 procent getrouwheidspremie.

Klanten die nog een oude spaarformule hebben die ING niet meer commercialiseert, moeten het stellen met een kleinere renteverhoging van 0,70 naar 0,80 procent. Dat is het geval voor het ING Groen Boekje, ING Oranje Boekje, ING Lion Premium Boekje en de ING Lion Deposit-rekening.

Het verschil tussen die oude formules en de rekeningen die ING momenteel aanbiedt, is dus aanzienlijk groter geworden. Klanten moeten zelf overstappen naar een ING Spaarrekening of Tempo Sparen om een hogere rente te krijgen. Hoeveel klanten nog een oude spaarformule hebben, wil ING niet prijsgeven.

