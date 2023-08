‘Saudi-Arabië en Egypte sluiten aan bij BRICS-landen’

De BRICS, een samenwerking van groeilanden als Rusland, China en India, breidt uit. Saudi-Arabië en Egypte zouden zich bij de groep aansluiten.

Op een top in Johannesburg zouden de BRICS-landen een eerste uitbreiding sinds 2010 hebben goedgekeurd. BRICS is een groep van groeilanden die zich verzetten tegen de gevestigde wereldorde en internationale organisaties als het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank, omdat die volgens hen te westers zijn. Het is een samenwerking tussen Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Nu worden Saudi-Arabië en Egypte verwelkomd volgens bronnen van Bloomberg, maar mogelijk treden nog meer landen toe.

Een argument voor de uitbreiding was de macht van de G7-landen in te perken. De aanzet voor de uitbreiding kwam vooral uit China, maar kreeg de steun van Rusland en Zuid-Afrika. India was bezorgd dat een grotere BRICS de groep zou veranderen in een spreekbuis voor China, terwijl Brazilië zich zorgen maakte over een vervreemding van het Westen.

Saudi-Arabië en Egypte hebben hun positie over het mogelijke toetreden tot BRICS nog niet publiekelijk bekendgemaakt, hoewel Riyad een delegatie naar de bijeenkomst heeft gestuurd.

Er staan op de top in Johannesburg nog andere punten op het programma. Lees er alles over in het onderstaande artikel.

