Santander biedt binnenkort hoogste spaarrente op Belgische bankenmarkt

Santander Consumer Bank, een uitdager in het Belgische bankenlandschap, verhoogt vanaf 5 juni de rente op haar spaarrekeningen. Dat heeft de bank aan haar klanten laten weten. Met een rente van 2,25 procent biedt de Spaanse bank de hoogste rente op de markt, weet het persagentschap Belga.

Die rente geldt op de rekening Vision Plus, een rekening bedoeld voor geld dat langere tijd blijft staan. Ze valt uiteen in een basisrente van 0,75 procent en een getrouwheidspremie van 1,50 procent, of 2,25 procent in totaal. De huidige rente op die spaarrekening bedraagt 1,75 procent.

Op het spaarboekje Vision, voor sparen op korte termijn, gaat de rente van 1,25 procent naar 1,50 procent (basisrente van 1,15 procent en getrouwheidspremie van 0,35 procent).

Er is een nog hogere rente mogelijk bij Santander, van 2,50 procent, maar die geldt enkel bij bedragen tussen 125.000 euro en 200.000 euro.

Politieke druk

Volgens gegevens op de website Spaargids.be zal Santander de hoogste rente bieden op de Belgische markt. Bij twee andere nichespelers is een rente van 2 procent mogelijk: MeDirect en NIBC Direct.

Bij de grootbanken ligt de spaarrente heel wat lager, grosso modo tussen 0,25 en 1,25 procent voor spaarboekjes zonder voorwaarden.

De voorbije weken werd er vanuit de politiek druk uitgeoefend om de spaarrente te verhogen, met als “ultieme middel” een door de overheid opgelegde verhoging van de minimumrente. De banken reageerden al afwijzend. De Nationale Bank (NBB) is het idee evenmin genegen: in een advies aan de federale regering waarschuwde ze vrijdag voor mogelijk “verstrekkende gevolgen voor de rentabiliteit, het renterisicobeheer en de solvabiliteit van banken en bij uitbreiding voor de financiële stabiliteit”.

