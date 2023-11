Roularta neemt Flow Magazine over van DPG Media in Nederland

Roularta Media Group, uitgever van onder andere Trends, Knack en Libelle, blijft op het overnamepad in Nederland. Het neemt Flow Magazine over van DPG Media en versterkt daarmee verder zijn marktpositie in Nederland.

Flow Magazine, een zogenaamd slow reading magazine, is in 15 jaar uitgegroeid tot een van de populairste titels over mentale gezondheid, meldt Roularta in het persbericht.

Versterking in Nederland

In september nog nam Roularta Media Group ook al WPG Media over, waarmee het voet aan wal zette bij het mindfullnesssegment. In oktober was er de overname van de titel Helden Magazine. Beide overnames gebeurden via de Nederlandse dochter Roularta Media Nederland.

Roularta Media Nederland (RMN) is de op één na grootste magazine-uitgever van Nederland en exploiteert met ruim 240 professionals 30 magazinemerken die een gezamenlijke omzet van 70 miljoen euro realiseren. RMN noemt het versterken van zijn positie op de Nederlandse magazinemarkt als een belangrijk strategisch speerpunt.

Mindfulness-segment

“Na onze recente overname van Happinez, Yoga by Happinez en Psychologie Magazine is de overname van Flow Magazine de ideale aanvulling om een unieke cluster van de sterkste en meest relevante mediamerken in het segment van mindfulness in de Benelux vorm te geven,” zegt Roularta-CEO Xavier Bouckaert.

“Deze vier mediamerken zijn al goed multimediaal uitgebouwd (met digitale kanalen, webshops, events en tal van andere line extensions) en werden succesvol gelanceerd in het buitenland via licenties.”