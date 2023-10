Roularta neemt Helden Magazine over in Nederland

Roularta Media Group neemt, via zijn Nederlandse dochter Roularta Media Nederland, de titel Helden Magazine over. Het versterkt daarmee verder zijn marktpositie in Nederland, specifiek in het sportsegment.

Vorige maand nog nam Roularta Media Group ook al WPG Media over, waarmee het voet aan wal zette bij het mindfullnesssegment.

Met de toevoeging van Helden Magazine breidt Roularta Nederland zijn portfolio aan sporttitels uit. Andere titels daarin zijn bijvoorbeeld Fiets en Formule 1. Het merkenportfolio van Roularta in Nederland telt nu 29 magazinetitels telt.

Persoonlijke verhalen over sporters

Helden Magazine is opgericht in 2009 en brengt persoonlijke verhalen over sporters. Verhalen over glorierijke sportprestaties, maar evenzeer over de andere kant van de medaille.

Helden Magazine heeft een printbereik van 175.000 lezers per editie en een maandelijks digitaal bereik van 1,8 miljoen impressies via de website en sociale media. De podcast wordt door ruim 20.000 luisteraars per maand beluisterd.

“Helden Magazine is een geweldig mediamerk en een prachtig product met veel potentieel om verder uit te bouwen,” zegt Erwin van Luit, CEO van Roularta Media Nederland. “Ik ben ook erg blij dat Barbara Barend (oprichter en directeur van Helden, nvdr.) aan de titel verbonden blijft. We hebben er veel zin in om samen met haar en het team achter Helden de titel verder door te ontwikkelen en te laten groeien.”

“Ik ben ontzettend blij dat we Helden op deze manier duurzaam kunnen voortzetten,” zegt Barend. “Met veel plezier hebben we Helden de afgelopen jaren zelfstandig gemaakt. Nu is de tijd aangebroken onderdeel te worden van een grotere club om ook de volgende stappen te kunnen zetten.”

Roularta Media Group stelt in totaal circa 1.300 mensen op voltijdse basis te werk. De geconsolideerde omzet bedraagt 343 miljoen euro.