De Vlaamse overheid heeft in augustus haar telecomcontracten opnieuw aanbesteed. Proximus verloor enkele belangrijke pakketten. Orange mag mobiele telefonie leveren, Telenet de vaste verbindingen.

Sinds 2018 leverde Proximus vaste en mobiele diensten aan de Vlaamse overheid. De komende jaren levert Proximus enkel nog PSTN-lijnen, maar dat is een uitdovende dienst op het oude kopernetwerk. Via de raamcontracten organiseert de Vlaamse overheid een aankoopcentrale. De overheidsdiensten en lokale besturen kunnen vrij kiezen of ze intekenen of niet.

Volgens het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid zijn de prijzen van de nieuwe contracten scherper. Orange Belgium spreekt over een contractwaarde van meer dan 23 miljoen euro. In totaal zullen meer dan 75.000 simkaarten en 9.500 kaarten voor communicatie tussen machines worden geactiveerd, zegt het bedrijf. Telenet, dat naast vaste netwerkdiensten ook virtuele telefooncentrales mag leveren, heeft het over een waarde van bijna 43 miljoen euro.

Op de vorige aanbesteding van de Vlaamse telecomcontracten volgde een juridische procedure. Orange trok naar de Raad van State om de toekenning van de contracten voor vaste en mobiele telefonie aan Proximus te laten vernietigen. Het rechtscollege veroordeelde de Vlaamse overheid vorig jaar uiteindelijk tot het betalen van een schadevergoeding van ruim 1,2 miljoen euro plus intresten.

Lees ook: