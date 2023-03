Premier De Croo over bankenstress: ‘Er zijn nog onafgewerkte opdrachten van de vorige crisis’

De stabiliteit van het bancair systeem in de eurozone is dan wel verzekerd, maar waakzaamheid blijft geboden. Dat is de boodschap die Paschal Donohoe, de voorzitter van de eurogroep, vrijdag zal geven aan de staatshoofden en regeringsleiders van de eurolanden. Zij zijn in Brussel bijeen voor hun eurotop. Ook Premier Alexander De Croo spreekt over “onafgewerkte opdrachten” voor de bankenunie en de kapitaalmarktenunie.

Op de tweede dag van hun bijeenkomst nemen de leiders van de landen die met de euro betalen afscheid van hun collega’s van de zeven andere EU-lidstaten. Donderdag werden alle onderwerpen van de traditionele Europese lentetop reeds afgehandeld. De eurotop staat in het teken van recente economische ontwikkelingen in de eurozone. Eurogroepvoorzitter Donohoe en voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde zullen de leiders daarover briefen. Voor hij de vergadering binnenging, zei Donohoe dat wat hem betreft de stabiliteit van het bancair systeem verzekerd is. Na het omvallen van de Amerikaanse Silicon Valley Bank en Signature Bank en de overname van het zwalpende Crédit Suisse door UBS doemden herinneringen op aan de financiële crisis van vijftien jaar geleden.

“Ik heb veel vertrouwen in de hoeveelheid liquiditeit en de veerkracht die ons bancair systeem heeft opgebouwd. En ik geloof dat de nationale en Europese regulatoren daar een belangrijke rol in hebben gespeeld”, zei Donohoe. “Ik geloof dat we over de reserves en de weerbaarheid beschikken om de stabiliteit te verzekeren.”

Maar dat betekent niet dat Europa zelfgenoegzaam mag zijn, vulde de Ier aan. “Het is van vitaal belang dat we de ontwikkelingen blijven volgen én dat we de beleidsbeslissingen die we hebben genomen ook daadwerkelijk implementeren.” Donohoe waarschuwde dat het cruciaal is dat tegen 1 januari 2024 het Europees noodfonds ESM helemaal in stelling is gebracht om als ‘vangnet’ te dienen voor het afwikkelingsfonds SRF, dat aangesproken kan worden om probleembanken op te doeken. Het akkoord om het ESM daarvoor op te tuigen dateert van eind 2020, maar het ratificatieproces in de lidstaten is nog steeds niet afgerond.

‘Onafgewerkte opdrachten’

Nog volgens Donohoe is het wachten op nieuwe voorstellen van de Europese Commissie om de depositogarantiesystemen te versterken. Ook zo’n depositoverzekeringsstelsel (EDIS) op EU-niveau past in de voltooiing van de bankenunie die in de crisisjaren werd gelanceerd, maar vooral wegens de veronderstelde risicospreiding over de verschillende nationale bankstelsels zit het dossier al jaren in het slop.

Belgisch premier Alexander De Croo noemde EDIS voor aanvang van de eurotop “een van de onafgewerkte opdrachten van de vorige crisis”. “We hebben stappen vooruit gezet, maar de bankenunie en vooral de kapitaalmarktenunie zijn er vandaag nog totaal niet, en die hebben we echt wel nodig”, zei hij. “Ik hoop dat we van dit moment gebruik kunnen maken om eindelijk een impuls te geven aan de ministers van Financiën om dat te kunnen afwerken.”

Wat de hoge inflatie en de stijgende rentes betreft, zei Donohoe dat het begrotingsbeleid in de eurolanden aan die nieuwe realiteit moet worden aangepast. “We moeten weliswaar steun blijven geven aan onze samenlevingen, vooral aan de zwaksten, maar maatregelen die de vraag omhoogstuwen en dus ook de prijzen verhogen, zijn niet langer gerechtvaardigd.”