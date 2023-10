De Belgische banken maken helemaal geen overwinsten. Dat zegt ING-baas Peter Adams in Trends Talk van dit weekend. De jongste tien jaar waren de winsten van de banken eerder aan de magere kant, aldus Adams. Hij begrijpt dan ook niet waarom de partij Vooruit een overwinstbelasting op de grote banken voorstelt.

De Belgische grootbanken hebben samen zowat 4 miljard euro winst gemaakt in het eerste halfjaar. Dat klinkt indrukwekkend, maar om die winst te kunnen maken moesten de banken 55 miljard euro kapitaal opzijzetten, en dat kost veel geld. Dat zegt Peter Adams, CEO van ING België, in Trends Talk van dit weekend. Volgens Adams is het rendement van de banken vandaag amper hoger dan hun kapitaalkosten. De jongste tien jaar lag het gemiddelde rendement op eigen vermogen van de banken zelfs onder de vereiste 10 procent.

Adams begrijpt dan ook niet waarom de partij Vooruit een overwinstbelasting op de grote banken voorstelt. “Ik zie geen overwinst in een sector die over de jongste tien jaar minder rendement opleverde dan de kosten van kapitaal.”

Vandaag doen de banken het beter, met een rendement op eigen vermogen van 12 procent. Geen cijfer om te juichen, aldus Adams. Hij noemt het een “correct niveau”, rekening gehouden met de risico’s die een bank moet dragen. “De Europese centrale bank vindt dat we zelfs 15 procent moeten halen, als je rekening houdt met de kredietverliezen die mogelijk op de banken afkomen in economische slechtere tijden.”

De staatsbon

Over het eclantante succes van de jongste staatsbon is Adams niet enthousiast. “Niet voor herhaling vatbaar,” aldus de bankier. Want de Belgische banken hebben niet veel overschot aan liquiditeiten. De deposito’s zijn slechts 50 miljard euro groter dan de uitstaande kredieten. De staatsbon heeft dat overschot met de helft doen dalen. “Dat geld is niet meer beschikbaar voor leningen aan gezinnen en bedrijven”, zegt Adams.

Adams vraagt zich af wat de overheid met de opbrengst van de staatsbon zal aanvangen. “De overheid heeft 22 miljard euro opgehaald. In welke mate zal dat geld zijn weg vinden naar de economie? Zal het gebruikt worden om de plannen van bedrijven te helpen realiseren?”

Vrijwillig vertrek

ING België telt ongeveer 6.000 medewerkers. Aan 1.200 van hen zou ING een vrijwillige vertrekregeling aangeboden hebben, aldus de vakbonden. Adams bevestigt de vrijwillige vertrekregeling, maar niet het aantal van 1.200 medewerkers. In elk geval komt er “geen sociaal plan”, waarmee Adams wil zeggen dat er geen ontslagen op til zijn. Adams ontkent ook dat ING via de vrijwillige vertrekregeling de wet-Renault wil omzeilen. De wet-Renault regelt de raadplegingsprocedures bij collectief ontslag.

