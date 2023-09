Oekraïne herwint controle over olieplatformen in Zwarte Zee

Het militaire inlichtingenbureau van Oekraïne zegt dat zijn troepen de controle hebben herwonnen over verschillende olieplatformen in de Zwarte Zee. Ze werden door Rusland gebruikt als staanplaats voor helikopters en voor radaractiviteiten.

Bij de inval van Oekraïense troepen namen Speciale eenheden een voorraad helikoptermunitie en een Neva-radarsysteem in beslag dat werd gebruikt om maritieme bewegingen voor de kust van de Krim te volgen. Dat laten de Oekraïnse inlichtendiensten GUR weten. Een Russisch Su-30-gevechtsvliegtuig raakte tijdens de actie beschadigd en het verlaatte de site. Het Russische ministerie van Defensie heeft niets vermeld over de Oekraïense missie.

De militaire acties waren met name gericht op de boorplatformen ‘Petro Godovenet’s en ‘Ukraina’, evenals de faciliteiten ‘Tavryda’ en ‘Syvash’. Deze olieplatformen werden in 2011 gekocht en geïnstalleerd in het gebied rond het oliereservoir bij Odessa en ze moesten deel uitmaken van de Oekraïense infrastructuur voor de productie van olie en gas. Rusland bezette ze in 2015 – een jaar nadat het de Krim had geannexeerd van Oekraïne – en verplaatste ze dichter bij het schiereiland.

Oekraïne stelde de voorbije weken dat het trage vorderingen maakt aan het zuidelijke front. Het leger probeert er om door de Russische verdedigingslinies te breken en grondgebied te heroveren. Vorige maand voerden Oekraïense commando’s een raid uit in het door Rusland bezette De Krim. Dat was een een symbolische operatie op de Onafhankelijkheidsdag van Oekraïne op 24 augustus.

