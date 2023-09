Lezersvraag: hoe zit het met de olieaandelen?

Olieaandelen zijn de jongste jaren bijzonder goed op dreef, terwijl die sector al volledig was afgeschreven. Wat zijn de perspectieven voor deze sector de komende jaren?

Oliebedrijven hebben hun investeringen de jongste jaren enorm teruggeschroefd. Van 2011 tot en met 2014 investeerde bijvoorbeeld TotalEnergies 107 miljard euro, de afgelopen vier jaar was dat 51 miljard euro. Die ruim 10 miljard euro minder per jaar wordt overgemaakt naar de aandeelhouder van TotalEnergies via de inkoop van eigen aandelen en de uitkering van een dividend. De vrije kasstroom (wat overblijft na alle uitgaven en investeringen) bedraagt 14,1 procent van de totale beurswaarde. Ter vergelijking: de MSCI World zit op gemiddeld 4,2 procent.

De oliesector vertoont grote overeenkomsten met wat er 25 jaar geleden is gebeurd met de tabakssector. Iedereen wist toen wel dat roken schadelijk was en dat er steeds minder rokers zouden zijn.

Pensioenfondsen trokken zich terug en er bleven laaggewaardeerde aandelen van tabaksfabrikanten over, waarvan de winsten toenamen. Ook zij zouden immers geen grote investeringen doen. Deze eeuw heeft de MSCI Tobacco een totaalrendement van 1.710 procent behaald, terwijl de MSCI World maar op 214 procent zit. Het zou best kunnen, als we in 2040 terugblikken, dat de oliebedrijven de wereldwijde benchmark net zo zullen hebben verslagen als de tabaksaandelen dat hebben gedaan.

Een kwarteeuw geleden hoorde je beleggers zeggen dat hun rendement niet zou dalen door tabaksaandelen te mijden en ook nu hoor je beleggingsprofessionals zeggen dat oliebedrijven negeren geen negatieve impact heeft op het rendement. Het voordeel van olie boven tabak is dat olie schaars is en tabak niet. Wordt er niet meer geïnvesteerd in tabak, dan rollen over enkele jaren nog evenveel sigaretten van de band. Wordt er niet meer geïnvesteerd in olie, dan is er over enkele jaren minder olie beschikbaar. Dat er vandaag zo’n 50 procent minder wordt geïnvesteerd in olie dan tien jaar geleden, is al duidelijk zichtbaar in de oliemarkten. Aan de ene kant blijft het oliegebruik nieuwe toppen neerzetten. Zo was onlangs op een dag een record van 103 miljoen vaten olie nodig.

Tussen 2010 en 2020 lag de prijs voor olie met onmiddellijke levering 2,2 procent lager dan de prijs voor levering over een jaar. Wanneer de huidige prijs onder de toekomstige prijs ligt, heet dat ‘contango’. Dat betekent een overvloed aan olie. De contango is inmiddels volledig verdwenen en is omgeslagen naar een ‘backwardation’ van 7,4 procent. Dat laat de wereldwijde tekorten aan olie zien en maakt de sector nog steeds aantrekkelijk als belegging voor de komende jaren.