Het akkoord over de Vlaamse begroting geeft de Vlaamse regering wat ademruimte, maar de olifant in de kamer blijft de stikstofkwestie. Dat cd&v zijn slag thuis haalde met meer middelen voor de kinderopvang, is volgens politiek analist Jan De Meulemeester geen goed nieuws voor de landbouwers.

“Ik zou mij als landbouwer wel zorgen beginnen maken, want cd&v heeft heel hoog ingezet en van de andere partijen veel gekregen voor de kinderopvang”, merkte Jan De Meulemeester op in de studio van Trends-Kanaal Z. De christendemocraten hadden bij monde van bevoegd minister en viceminister-president Hilde Crevits 330 miljoen extra gevraagd voor de sector. Na de onderhandelingen landde dat bedrag op 270 miljoen.

Kies je gevecht

“De logica in de politiek is dat de andere partijen op hun beurt nu van cd&v wat inschikkelijkheid kunnen verwachten in het stikstofdossier. Wat meer soepelheid, te verstaan als: de harde lijn van de landbouwers verlaten.”

De Meulemeester vermoedt dat cd&v-voorzitter Sammy Mahdi heeft geredeneerd: pick your battles (kies je gevecht). “Er valt met de kinderopvang electoraal veel meer te scoren dan met het geweldig complexe stikstofverhaal. Het kan dus weleens een heel eenzame strijd worden voor de landbouwers.”

Gezamenlijke actie

Tijdens de Septemberverklaring van maandag voerde de hele keten van de Belgische voedingsindustrie, de landbouwers en de verwerkingsindustrie, actie aan het Vlaams Parlement voor een bijsturing van het stikstofdecreet, dat in augustus door Open Vld en N-VA is ingediend.

Volgens de actievoerders zou de economische impact veel verder gaan dan enkel de voedselproductie. Het Vlaams Infocentrum voor Land- en Tuinbouw (VILT) hekelde vorige week dat het ingediende decreet verschilt van het stikstofakkoord van maart. Als het in zijn huidige vorm goedgekeurd wordt, dan zouden bijvoorbeeld 7.000 van de 8.000 veebedrijven geen nieuwe vergunning krijgen, aldus VILT. Intussen heeft ook Open Vld gezegd dat de verschillen met het stikstofakkoord uit maart moeten worden rechtgezet.