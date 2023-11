Het derde kwartaal was het meest winstgevende kwartaal ooit voor Brussels Airlines. De aangepaste bedrijfswinst (ebit) steeg met 21 miljoen euro tegenover dezelfde periode vorig jaar, tot 72 miljoen euro. De luchtvaartmaatschappij verwacht ook voor heel het jaar een recordwinst.

Brussels Airlines vervoerde tussen juli en september in totaal 2,4 miljoen passagiers op meer dan 17.000 vluchten, met een gemiddelde bezettingsgraad van 82,5 procent. De luchtvaartmaatschappij kampte wel met enkele uitdagingen, zoals de sluiting van het luchtruim boven Niger die haar naar schatting 4 miljoen euro heeft gekost.

Desondanks “heeft Brussels Airlines de kosten onder controle kunnen houden. De aangepaste ebit van het derde kwartaal bedraagt 72 miljoen euro. Dit is een stijging met 41 procent tegenover de zomer van vorig jaar, die al een recordzomer was voor Brussels Airlines”, klinkt het in het persbericht.

Recordjaar

De maatschappij verwacht dat ook heel 2023 op financieel vlak een recordjaar wordt en mikt op een break-evenresultaat in het vierde kwartaal. De totale capaciteit lag het afgelopen kwartaal wel nog steeds 15 procent onder het precoronaniveau. “Sterke winstgevendheid zal de Belgische luchtvaartmaatschappij toelaten om de kloof verder te dichten”, klinkt het. “In dat kader komen er vijf gloednieuwe A320neo-vliegtuigen (waarvan het eerste woensdag/gisteren geleverd werd) en een tiende langeafstandsvliegtuig.”

“Ik ben erg blij dat Brussels Airlines deze historische ommekeer heeft gerealiseerd. Een winstgevend en sterk Brussels Airlines stelt ons in staat om te investeren in ons netwerk, de diensten voor onze klanten en om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor onze huidige en toekomstige werknemers”, zegt CEO Dorothea von Boxberg. “Ik ben ervan overtuigd dat we onze weg naar duurzame winstgevendheid hebben ingezet.”

Om die groei te realiseren is Brussels Airlines op zoek naar personeel in alle departementen. Er zijn momenteel 240 vacatures en de maatschappij wil volgend jaar nog minstens 360 werknemers aantrekken.

Lufthansa

Ook de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa, het moederbedrijf van Brussels Airport, heeft dit jaar een recordzomer geboekt, met een winst van 1,5 miljard euro in het derde kwartaal. De omzet steeg met 8 procent tot 10,3 miljard euro, de hoogste omzet ooit in een derde kwartaal. De operationele winst (aangepaste ebit) steeg tot 1,5 miljard euro, het op een na beste resultaat ooit en een stijging met 31 procent tegenover hetzelfde kwartaal vorig jaar.

