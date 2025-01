Deze week kijken de markten naar de rentebesluiten van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) en de Europese Centrale Bank (ECB). Met stevige groei en aanhoudende inflatie in de Verenigde Staten en een stagnerende eurozone lijkt een gesplitste aanpak in de maak. Wat mogen we verwachten? Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING, licht toe.

Terwijl de Fed naar verwachting haar beleid voorlopig ongemoeid laat, lijkt de ECB te overwegen de rente te verlagen. Dit onderstreept de uiteenlopende economische realiteiten: een sterke groei en hardnekkige inflatie in de VS tegenover stagnerende groei en externe inflatiedruk in de eurozone.

Zullen we een gesplitste aankondiging zien: de Fed laat de rente onveranderd, terwijl de ECB de rente verlaagt?

PETER VANDEN HOUTE. “Ja, dat is mogelijk. De Fed heeft in haar laatste verklaringen en tijdens de commentaren na de decembervergadering al aangegeven dat ze een afwachtende houding aanneemt. Jerome Powell benadrukte dat de huidige beleidskoers redelijk passend is, gezien de inflatie en de economische groei die nog altijd rond 3 procent schommelt. De Fed kan zich veroorloven om te wachten, zeker zolang er geen financiële crisis uitbreekt of de economie plots instort.

“De inflatiecijfers ogen wellicht beter, maar een maand-op-maandanalyse toont aan dat de prijsdruk nog altijd aanzienlijk is. Bovendien blijft de Amerikaanse groei stevig, ondanks enkele gemengde signalen, zoals een minder sterke ISM-index (het resultaat van een maandelijkse enquête onder meer dan 400 bedrijven in 20 sectoren in de 50 staten, nvdr.). Voorlopig lijkt het erop dat de Fed pas vanaf juni zou overwegen de rente te verlagen, mede omdat dan nieuwe economische vooruitzichten worden vrijgegeven.

“In Europa is de situatie heel anders. De ECB heeft te maken met een combinatie van hoge inflatie en een zwakke economische groei. Hoewel de inflatie deels wordt aangedreven door externe factoren, zoals hogere energie- en voedselprijzen, is men bij de ECB veel voorzichtiger geworden met het negeren van zulke externe schokken. Ze vrezen dat deze zich kunnen doorzetten in binnenlandse inflatie. Tegelijkertijd blijft de economische groei vlak, wat ruimte biedt voor renteverlagingen. Ik verwacht dat de ECB dit jaar één tot twee renteverlagingen zal doorvoeren, afhankelijk van hoe de inflatie zich ontwikkelt.”

‘Het is onwaarschijnlijk dat de Fed haar beleid fundamenteel zal wijzigen onder invloed van Trump’ Peter Vanden Houte Hoofdeconoom ING

Hoelang ziet u de Fed de renteverlagingen pauzeren, en hoeveel renteverlagingen zal de ECB dit jaar doorvoeren?

VANDEN HOUTE. “Wat de Fed betreft, lijkt juni het vroegst mogelijke moment voor een renteverlaging. Tot die tijd zal de centrale bank waarschijnlijk een afwachtende houding aannemen. De economische groei in de VS vertraagt slechts langzaam, en de inflatie blijft relatief hardnekkig. Dat geeft de Fed weinig reden om haast te maken met nieuwe verlagingen. De verwachting is dat de Fed de rente dit jaar ongeveer 50 basispunten zal verlagen, een inschatting die overeenkomt met de marktverwachtingen.

“Voor de ECB is het een complexer verhaal. Hoewel de markt lijkt in te prijzen dat de rente naar ongeveer 2 procent kan dalen (wat een verlaging van 100 basispunten zou betekenen), zijn we bij ING voorzichtiger en verwachten we een daling tot 1,75 procent. Dat hangt echter af van de inflatieontwikkeling. Hogere energie- en voedselprijzen blijven een risico.

“Daarnaast is de economische situatie fragiel. De groei in de eurozone is bijna stilgevallen, en de spaarquote stijgt in plaats van te dalen, wat wijst op voorzichtigheid bij consumenten. Dat roept de vraag op of de voorspellingen van de ECB over economische groei (volgens de ECB wordt in de eurozone een groei van net boven 1 procent verwacht in 2025, nvdr) niet te optimistisch zijn. Zelfs bij de laatste vergadering in december was er al discussie tussen de gouverneurs over de haalbaarheid van die voorspellingen. Ik zou de huidige situatie niet als stagflatie omschrijven, maar we zitten wel met een combinatie van te hoge inflatie en zwakke groei. Dat maakt het voor de ECB een uitdaging om te manoeuvreren. Hoewel de markt soms suggereert dat de ECB achter de feiten aanloopt, heeft voorzitter Christine Lagarde recent op Davos aangegeven dat zij die indruk absoluut niet deelt. De ECB blijft benadrukken dat haar beleid nog altijd restrictief is, zelfs met een renteverlaging.

“Het is een delicaat evenwicht, en de ECB zal waarschijnlijk zeer behoedzaam zijn in haar beleid.”

‘Het is nog te vroeg om te spreken van een grote verschuiving’ Vanden Houte over de beursreactie op DeepSeek

Echt disruptief?

In welke mate zal de Amerikaanse president Donald Trump het de Fed moeilijk maken om snel de rente te verlagen?

VANDEN HOUTE. “Trump staat erom bekend zijn mening ongefilterd te ventileren, en dat geldt ook voor het beleid van de Fed. Recent stelde hij dat de OPEC meer olie zou moeten oppompen om de prijzen te drukken, wat Rusland economisch zou raken en tegelijkertijd de centrale banken meer ruimte zou geven om de rente te verlagen. Hoewel die logica op het eerste gezicht lijkt te kloppen, is het onwaarschijnlijk dat de OPEC daaraan meewerkt, zeker niet met Rusland in de OPEC+.

“Voorlopig heeft Trump echter geen directe reden om de druk op de Fed fors op te voeren. Zolang de economie sterk blijft en de beurzen niet crashen – wat hij ziet als een indicator van succes – zal hij zich beperken tot opmerkingen. Mocht er echter een budgettaire crisis ontstaan, bijvoorbeeld door een oplopend begrotingstekort of stijgende langetermijnrentes, dan kan de druk toenemen. Maar zelfs dan is het onwaarschijnlijk dat de Fed haar beleid fundamenteel zal wijzigen onder invloed van Trump. Jerome Powells mandaat loopt immers tot 2026, en de onafhankelijkheid van de Fed is in de VS goed gewaarborgd.”

De komst van de Chinese AI-start-up DeepSeek zorgde voor een uitverkoop van Nvidia en doet een mogelijke techcorrectie vermoeden. Wat zou zo’n crash betekenen voor de Amerikaanse economie, zeker gezien Trump vaak naar de beurs kijkt als graadmeter voor zijn beleid?

VANDEN HOUTE. “Het is nog te vroeg om te spreken van een grote verschuiving. De koers van Nvidia daalde fors nadat retailbeleggers aandelen verkochten, maar de markt lijkt alweer wat te herstellen. Dat wijst erop dat de initiële schrikreactie misschien overdreven was. Of DeepSeek echt disruptief is, hangt af van de technologie zelf. Als blijkt dat het slechts een verbeterde toegangspoort tot bestaande AI-tools zoals ChatGPT is, zal de impact beperkt blijven.

“Aan de andere kant kan DeepSeek, als het inderdaad een efficiëntere en goedkopere oplossing biedt, wel degelijk een serieuze realitycheck betekenen voor bedrijven die zwaar hebben ingezet op dure AI-infrastructuur. Dat kan de waardering van sommige technologiebedrijven naar beneden halen, maar biedt tegelijkertijd kansen voor bedrijven die AI-toepassingen willen implementeren tegen lagere kosten. Voor de bredere technologie- en AI-sector is het nog te vroeg om dat als een negatieve schok te bestempelen, laat staan voor de Amerikaanse economie. Het zou juist een stimulans kunnen zijn voor verdere innovatie en kostenreductie.”