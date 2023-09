Septemberverklaring van minister-president Jambon (N-VA): ‘Bescherming van de Vlaamse welvaart is de rode draad’

Vlaams minister-president Jan Jambon heeft maandag zijn laatste Septemberverklaring van de legislatuur afgelegd. Volgens de Vlaamse regeringsleider vormt ‘de bescherming van de Vlaamse welvaart’ de rode draad van het bereikte begrotingsakkoord. Blikvangers van dat akkoord zijn de investering van 270 miljoen euro in de kinderopvang, een verhoogde en verruimde jobbonus en het vasthouden aan het begrotingsevenwicht in 2027.

Een zichtbaar tevreden minister-president Jambon somde maandag de plannen en extra investeringen van zijn regering op. Er gaat onder meer 270 miljoen euro extra naar de kinderopvang. Die investering, die verdeeld wordt over de verschillende soorten initiatieven, moet onder meer zorgen voor 5.000 extra plaatsen en een daling van de kindratio. Zo zakt de ratio voor de allerkleinsten naar 1 op 5. Er komen ook logistieke medewerkers om de begeleiders te ontlasten.

Jobbonus

Om het verschil tussen werken en niet-werken te verkleinen, wordt de jobbonus verhoogd en verruimd. Het bedrag gaat omhoog van maximaal 600 naar 700 euro voor de laagste lonen. Door de sleutelen aan de inkomensgrens verruimt de doelgroep volgens Jambon ook naar 1 miljoen werknemers.

Onderwijs

Het onderwijs krijgt er structureel 100 miljoen euro extra bij. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zal die middelen onder meer inzetten voor het hoger onderwijs en de strijd tegen het lerarentekort. Om nog meer leerkrachten aan te trekken, verhoogt de anciënniteit die zij-instromers kunnen meenemen van 10 naar 15 jaar.

Mobiliteit

Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) krijgt dan weer 30 miljoen euro extra om de problemen met het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs aan te pakken. Er komt ook een tijdelijke en degressieve premie voor de aankoop van nieuwe en tweedehands zero-emissiewagens. Verder worden de verbouwpremies met een jaar verlengd en komen er 3.000 koten voor studenten die het financieel moeilijk hebben.

Besparingen

Om al die plannen te financieren, plant de regering-Jambon ook een reeks besparingen. Zo snoeit de regering in de doelgroepenkorting voor bedrijven die oudere werknemers in dienst nemen of hebben. ‘Dat is een maatregel die vandaag nog weinig effect heeft, gezien de krapte op de arbeidsmarkt’, aldus Jambon. Veel andere besparingen noemde Jambon niet, maar minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) gaat alvast de subsidies voor zonnepanelen voor bedrijven en burgers schrappen vanaf 2024.