BEKIJK – Karel Baert (CEO bankenfederatie Febelfin): ‘Regering treft de spaarder’

Premier De Croo heeft het moeizaam bereikte begrotingsakkoord dinsdag verdedigd in de Kamer tijdens de laatste State of the Union van deze regeerperiode. De premier vroeg daarbij een eerlijke bijdrage van de banken.

Er kwam applaus op de regeringsbanken voor de begrotingsingreep van de premier: ‘We hebben een eerlijke bijdrage gevraagd aan de grootbanken en ze zullen die ook betalen’, klonk het.

‘Opnieuw’, zo verzucht Karel Baert in de studio van Kanaal Z. Voor de topman van bankenkoepel Febelfin is het onbegrijpelijk dat de regering zich eerst opwerpt als de beschermer van de spaarder via de uitgifte van de staatsbon, maar nu diezelfde spaarder treft via een begrotingsmaatregel. Want hoe meer geld een spaarder op zijn rekening zet, hoe hoger de bijdrage zijn bank daarop zal betalen. En dat dreigt gevolgen te hebben.