Patrick Hennes (algemeen directeur GO! Scholengroep Invento): ‘Vlaams onderwijs moet en kan efficiënter’

Het Vlaamse onderwijs kampt met een tekort aan leerkrachten, maar moet ook in eigen boezem durven te kijken. De mensen en de middelen kunnen veel efficiënter ingezet worden. Dat zegt Patrick Hennes in Trends Talk op Kanaal Z. Hij is de directeur van de grote Antwerpse GO! Scholengroep Invento. “De tweede en derde graad van het secundair onderwijs tellen heel wat dunbevolkte studierichtingen. Hebben we die nodig? Neen, want we hebben er de leerlingen niet voor.” Hij pleit ook voor een samensmelting van het gemeenschaps-, provinciaal en gemeentelijk onderwijs.

Vandaag start een nieuw schooljaar, maar de problemen blijven dezelfde. De Vlaamse leerlingen scoren steeds slechter in internationale testen, het aantal vroegtijdige schoolverlaters stijgt opnieuw, er is een nijpend tekort aan leerkrachten, en ga zo maar door.

Maar het Vlaams onderwijs moet ook naar zichzelf kijken. De huidige mensen en middelen kunnen veel efficiënter ingezet worden, zegt Patrick Hennes dit weekend in Trends Talk. Hennes is algemeen directeur van GO! Scholengroep Invento in de provincie Antwerpen, goed voor 6.000 leerlingen.

Zo klaagt het onderwijs over een tekort aan leerkrachten, terwijl het aantal werknemers in het Vlaamse onderwijs stijgt, aldus Hennes. “Er gaat behoorlijk wat geld naar onderwijs, er zijn daar behoorlijk veel mensen aan het werk. We hebben heel wat onderwijstijd, en toch zitten we met problemen. Ik vind dat we beter kunnen doen, en beter moeten doen.”

Samensmelten

In vergelijking met andere landen is ons onderwijs bijvoorbeeld veel meer versnipperd over koepels en netten. Hennes pleit voor een samensmelting van het gemeenschaps-, provinciaal en gemeentelijk onderwijs.

Ook het samenbrengen van dunbevolkte studierichtingen in eenzelfde regio zou heel wat middelen vrijmaken. “We moeten eerlijk zijn: de tweede en derde graad van het secundair onderwijs tellen heel wat dunbevolkte richtingen, vaak georganiseerd door meerdere scholen in eenzelfde buurt. Hebben we die nodig? Neen, want we hebben er de leerlingen niet voor. Het antwoord is dus eenvoudig.”

Concurrentiestrijd

De financiering van de school hangt af van het aantal leerlingen, en dat heeft soms een nefaste invloed, volgens Hennes. “Scholen proberen hun leerlingenaantal zo hoog mogelijk te houden, want daar hangt hun dotatie en hun lestijdenpakket van af. Daarom gaan scholen de concurrentiestrijd met elkaar aan. Bij de verdeling van de middelen winnen de grote scholen. De kleintjes hebben het heel moeilijk.”

Volgens critici heeft het Vlaamse onderwijs genoeg leerkrachten. Maar er staan te weinig leerkrachten voor de klas. Ze zijn aan de slag als zorgcoördinator, IT-coördinator en andere ondersteunende functies. “Scholen hebben onvoldoende middelen om die ondersteuning op een andere manier in te vullen”, zegt Hennes. Maar hij geeft toe dat het ook hier efficiënter kan. Het moet mogelijk zijn een deel van de leerkrachten die belast zijn met andere taken, opnieuw voor de klas te brengen.

