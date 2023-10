‘Vivaldi-regering heeft nooit budgettaire verantwoordelijkheid getoond’

De minimale aanpak van de regering-De Croo leidde zowaar tot opluchting in werkgeverskringen. VBO-topman Pieter Timmermans had de voorbije weken gewaarschuwd dat aankloppen bij de bedrijven vaak een eenvoudige manier is om putten te dichten. Dat is niet gebeurd. De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka laat weten dat “negatieve maatregelen gelukkig van tafel zijn en ze worden niet uitgevoerd”. Het gaat dan om het beperken van het fiscale regime voor medewerkers actief in onderzoek en ontwikkeling of extra bedrijfsbelastingen.

Maar daarmee is ook alles gezegd. De sanering van 1,2 miljard euro bedraagt amper 0,2 procent van het bbp. Er is geen enkele aanzet tot de echte gezondmaking van de overheidsfinanciën, dé hoofdopdracht van de volgende regering. Die moet elk jaar 6 à 7 miljard euro vinden, om het begrotingstekort onder controle te krijgen, de vergrijzingskosten aan te pakken en de oplopende rentelasten te betalen. De stelling van premier Alexander De Croo (Open Vld) dat België evolueert richting de Maastrichtnorm, een tekort van 3 procent van het bbp, klopt niet. Volgend jaar starten we met een totaal tekort van 30 miljard euro, of bijna 5 procent van het bbp.

Het is het resultaat van een Vivaldi-regering die niet enkel nu maar ook de voorbije jaren geen budgettaire verantwoordelijkheid heeft getoond. Ze verschuilt zich achter de steunmaatregelen om de koopkracht te stutten tijdens de coronapandemie en de energiecrisis van vorig jaar, maar in rustigere periodes heeft ze nooit gesaneerd. De rapporten tonen aan dat het deficit vooral is toegenomen door een ongeziene uitgavendrift in de sociale zekerheid. Wat aantoont dat vooral de socialisten en de groenen hun stempel op deze regering hebben gedrukt.