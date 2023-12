Nationale Bank mogelijk zonder gouverneur op 1 januari: ‘Nooit eerder gebeurd’

Hoewel de verlenging van het mandaat van Pierre Wunsch als gouverneur bij de Nationale Bank een formaliteit zou moeten zijn, heeft het kernkabinet daar nog geen akkoord over bereikt door een politieke blokkering. Een beslissing is uitgesteld tot na nieuwjaar, waardoor de Nationale Bank vanaf 1 januari zonder gouverneur dreigt te vallen. Dat schrijven L’Echo en De Tijd woensdag.

Op de laatste vergadering van het jaar zijn de ministers van het kernkabinet niet tot een globaal akkoord gekomen, schrijft het persagentschap Belga. Daardoor zijn verschillende dossiers nog hangende, waaronder de verlenging van het mandaat van Wunsch.

Juridische implicaties

De politieke discussie is uitgesteld tot januari, bevestigt het kabinet van premier Alexander De Croo. Volgens L’Echo en De Tijd – op basis van bronnen – is het niet uitgesloten dat de premier nog zal proberen om voor nieuwjaar groen licht te krijgen via een digitale ministerraad.

De Nationale Bank zegt dat een dergelijke situatie zich nooit eerder heeft voor­gedaan. “Daarom zijn we nu de juridische implicaties aan het bekijken voor de Nationale Bank, voor onze rol in het eurosysteem en voor onze internationale verplichtingen”, aldus woordvoerder Geert Sciot in De Tijd. De verwachting is dat vicegouverneur Steven Vanackere enkele dagen de honneurs zal waarnemen.