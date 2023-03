Meta schrapt opnieuw 10.000 jobs en 5.000 vacatures

Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp, heeft een tweede ontslagronde in enkele maanden tijd aangekondigd. Er zullen zowat 10.000 banen verdwijnen, klinkt het dinsdag op de website van Meta. Daarnaast worden 5.000 vacatures die nog niet waren ingevuld, geschrapt.

In november schrapte Meta al eens 11.000 jobs (of 13 procent van het personeel) om efficiënter te werken. Toen kwamen de ontslagen als een verrassing, maar ditmaal is dat niet het geval. CEO Mark Zuckerberg noemde 2023 “het jaar van de efficiëntie” en daar werd ook intern op gehamerd. In een nieuw bericht zegt Zuckerberg dinsdag dat de ingrepen nodig zijn om “de financiële prestaties in een moeilijke omgeving te verbeteren zodat we onze langetermijnvisie kunnen uitvoeren”. Er is sprake van het annuleren van projecten met lage prioriteit, van minder aanwervingen en van het schrappen van managementsniveaus.

Eind vorig jaar nam het Meta-aandeel al een stevige duik en het het bedrijf zag een kwart van zijn beurswaarde in één dag verdampen. Veel critici stellen zich openlijk vragen bij de grote investeringen die worden gedaan in het metaverse. Dat is een plaats waar virtuele werelden samenkomen, die je bezoekt via een virtual reality-headset. Je kan er games spelen, vrienden ontmoeten en vergaderen met collega’s. Meta investeerde al miljarden aan r&d in het metaverse, maar voorlopig zonder veel succes. Dat maakt aandeelhouders nerveus. CEO Mark Zuckerberg is zijn buikgevoel kwijt, concludeerde onze journalist Stijn Fockedey in zijn recente opiniestuk.

Meta is niet het enige grote techbedrijf dat snoeit in zijn personeelsbestand, want we zagen het eind vorig jaar ook gebeuren bij onder meer Amazon, Twitter, Google en Microsoft.