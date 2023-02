Mark Zuckerberg is zijn buikgevoel kwijt

Bij de oprichting in 2004 wist Mark Zuckerberg hoe hij Myspace en de andere gevestigde netwerksites in het stof moest doen bijten. Facebook moest een cool en exclusief imago hebben. In de beginjaren werden mondjesmaat jonge gebruikers toegelaten, in het prille begin zelfs enkel studenten van exclusieve Amerikaanse universiteiten. Bovendien ging hij in die beginjaren nooit voluit voor onlinereclame. Advertenties maakten zijn website minder cool en waren een gevaarlijke afleiding voor het echte doel: het grootste sociale netwerk ter wereld worden.

Nadien stuurde Zuckerberg bij: Facebook hoefde niet meer cool te zijn, maar wel onmisbaar als een gepersonaliseerde nieuwsbron over ons sociale leven. Hippere concurrenten, zoals WhatsApp en Instagram, werden gewoon opgekocht. Zuckerberg stond als jonge dertiger aan het hoofd van een techgigant, dominant en onkwetsbaar in zijn niche. Maar de voorbije jaren werd duidelijk dat hij bij Meta Platforms, het bedrijf boven al zijn diensten, een cultuur installeerde die leidde tot tientallen schandalen: groei ten koste van alles. Zuckerberg kon altijd zijn ijzeren greep op het bedrijf houden, maar zijn reputatie als CEO kreeg een knauw.

Zuckerberg is zijn buikgevoel kwijt

Dat werd het voorbije jaar alleen maar erger: zijn miljardengok op virtual reality draaide op niks uit, de grote concurrent TikTok heeft Instagram en Facebook van de troon gestoten in schermtijd en op de onlinereclamemarkt blijft zijn bedrijf onder de verwachtingen. Een betalend abonnement met wat extra service is wat reclame bij de opstart was: een gevaarlijke afleiding nu de status van grootste sociale netwerk ter wereld in gevaar is. En zoals onze collega’s van Datanews al schreven: Meta heeft al geld genoeg om te kunnen investeren in een betere service voor zijn gebruikers.