De opvallendste nieuwkomers dit jaar in autoland in West-Europa zijn Chinese merken als Aiways, Li Auto, MG Nio en Xpeng. Vaak klinken die onbekend in de oren. In de jaren tachtig was Japanse merken als Mazda hetzelfde lot beschoren. Vandaag zijn ze alom gerespecteerd. Toyota is zelfs het nummer één van de wereld.

Ook bij de Chinese automerken zullen zich reuzen vormen, en die zullen blijven. Het geeft een wrang gevoel. China is tot nader order een communistische dictatuur. Niets wijst op verandering. Bij de Chinezen blijven de pogingen tot democratie in de eerste helft van de twintigste eeuw, en de daarmee gepaard gaande jarenlange burgeroorlog-toestanden, diep in de genen zitten.

Het probleem met China is zijn economische heerszucht. De auto-industrie is een van de negen cruciale industriële sectoren, waarmee China een leidende rol in de wereld wil spelen. In de sector van de zonnepanelen hebben we gezien wat dat betekent. China heeft de West-Europese zonnepanelenindustrie kapot gemaakt met dumpingprijzen en grootschalige overheidssubsidies.

In de auto-industrie dreigt hetzelfde scenario. China zet volop in op milieuvriendelijke mobiliteit en elektrische wagens. Dat oogt edelmoedig, maar veel van de nieuwkomers in autoland leven enkel bij gratie van de Chinese subsidiestromen. Het land giet bakken subsidies in die nieuwe technologieën. Dat maakt concurrentie door de West-Europese autoproducenten moeilijk. Europa mag niet naïef zijn. De Europese Unie zal harde eisen moeten stellen, als weerwerk tegen het Chinese offensief.

