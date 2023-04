Nu onderhandelingen met Engie hun einde naderen: welke kernreactoren zijn nog operationeel en tot wanneer?

De federale regering en de Franse energiegroep Engie vatten de voorbije dagen de zoveelste onderhandelingsronde aan over het openhouden van de kerncentrales. Trends zet nog eens op een rijtje waar het allemaal om draait.

Zowel de energieprijzenpiek van de voorbije winter als een realistische berekening van de groene transitie zorgde voor een herwonnen appreciatie van koolstofarme atoomstroom bij beleidsmakers aller landen. In de Belgische context, waarin kernenergie bijna de helft van de energiemix levert, bespreken premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) al een tijdje het lot van de resterende kernreactoren. De prominente gesprekspartner van de tegenpartij: Catherine MacGregor, de CEO van Engie, de energietitaan die de kerncentrales van ons land uitbaat.

Kernuitstap

Conform de Belgische wet op de kernuitstap uit 2003, moeten meerdere kernreactoren de productie staken in 2025. Die wet wil Vivaldi nu, de facto, bijsturen. Engie is echter geen vragende partij voor een levensduurverlenging van de reactoren: het Franse concern heeft atoomstroom allang niet meer als kernactiviteit, en bezit nu vooral hernieuwbare-energieondernemingen. De Fransen ontzien zich het risico die kerncentrales met zich brengen; de steen des aanstoots is met name het prijzenkaartje van het kernafval. Deze week moet echter de beslissing vallen over de factuur van het nucleaire puin – wie voor welke kosten opdraait – want de kernbrandstof moet nú besteld worden.

Engie had de Belgische kernuitstap echter ingecalculeerd, en zit bij de onderhandelingen dus in een zetel. Maar: over welke van Engie’s reactoren wordt hier nog onderhandeld? Met andere woorden: hoe ziet het huidige Belgische nucleaire park er eigenlijk uit? Een overzicht.

Nucleair park

Ons land telt zeven kernreactoren van het type drukwaterreactor (PWR, pressurized water reactor), verdeeld over twee sites: het Oost-Vlaamse Doel en het Luikse Tihange. Daarvan zijn er nog vijf operationeel.

Kerncentrale van Doel

De kerncentrale van Doel bevat vier drukwaterreactoren die Electrabel, de Belgische afdeling van Engie, uitbaat in de gemeente Beveren-Waas. De vier reactoren werden tussen 1975 en 1985 in bedrijf genomen.

Doel 1: actief, maar moet, conform de wet op de kernuitstap, dicht in 2025

Vermogen : 445 megawatt (MW)

: 445 megawatt (MW) Productiestart : februari 1975

: februari 1975 Sluiting volgens wet op kernuitstap: februari 2025

februari 2025 Deal of geen deal? Voorlopig niet. Maar als het van Vivaldi afhangt, blijft de reactor nog tot 2027 operationeel.

Doel 2: actief, maar moet dicht in 2025 – ook daar vraagtekens

Vermogen: 433 MW

433 MW Productiestart: december 1975

december 1975 Sluiting volgens wet op kernuitstap: december 2025

december 2025 Deal of geen deal? Net als bij Doel 1, voorlopig geen deal. Als het van Vivaldi afhangt, blijft de reactor nog tot 2027 operationeel.

Doel 3: definitief van het net gekoppeld

Vermogen: 1.006 MW

1.006 MW Productiestart : oktober 1982

: oktober 1982 Sluiting volgens wet op kernuitstap: Doel 3 moest in oktober 2022, of veertig jaar na de start, dicht. Zo geschiedde: op 23 september 2022 leverde de reactor voor de allerlaatste keer stroom.

Doel 3 moest in oktober 2022, of veertig jaar na de start, dicht. Zo geschiedde: op 23 september 2022 leverde de reactor voor de allerlaatste keer stroom. Deal of geen deal? Geen deal. Pogingen om de reactor open te houden, hebben geleid tot niets.

Doel 4: actief; blijft open tot 2035

Vermogen : 1.039 MW

: 1.039 MW Productiestart : juli 1985

: juli 1985 Sluiting volgens wet op kernuitstap: 1 juli 2025

1 juli 2025 Deal of geen deal? Half. Vivaldi heeft beslist om de reactor uiteindelijk een decennium langer open te houden. Maar over de kosten is nog geen overeenkomst bereikt met Engie. Daarbovenop wordt in een recent ‘principeakkoord’ met de Fransen alleen gerept over “een heropstart in november 2026”.

Kerncentrale van Tihange

De kerncentrale van Tihange bevat drie drukwaterreactoren in de gemeente Hoei.

Tihange 1: actief, maar moet dicht in 2025…

Vermogen : 962 megawatt

: 962 megawatt Productiestart : oktober 1975

: oktober 1975 Sluiting volgens wet op kernuitstap: oktober 2025, of vijftig jaar na de productiestart

oktober 2025, of vijftig jaar na de productiestart Deal of geen deal? Voorlopig niet. Maar als het van Vivaldi afhangt, blijft de reactor nog tot 2027 operationeel.

Tihange 2: definitief van het net gekoppeld

Vermogen: 1.008 MW

1.008 MW Productiestart: juni 1983

juni 1983 Sluiting volgens wet op kernuitstap: 1 februari 2023

1 februari 2023 Deal of geen deal? Geen deal. De stopzetting is op 1 februari gebeurd.

Tihange 3: actief; open tot 2035