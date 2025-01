ECB verlaagt rente opnieuw

De Europese Centrale Bank (ECB) verlaagt de rente in de eurozone – zoals verwacht – opnieuw met een kwart procentpunt (25 basispunten).

De richtinggevende depositorente, het rentetarief dat van toepassing is voor geld dat de banken bij de ECB stallen, daalt met 25 basispunten van 3 tot 2,75 procent. De ECB voert daarmee de vijfde renteknip op rij door sinds halfweg 2024. Ook de twee andere rentetarieven van de ECB worden met 25 basispunten verlaagd.

Door de rente te verlagen, wordt geld lenen goedkoper. De ECB hoopt op die manier de economie in de eurozone aan te zwengelen. Het ‘desinflatieproces’ ligt goed op schema, duidt de ECB. De inflatie evolueert zoals verwacht en is op weg om in de loop van 2025 terug te keren naar 2 procent. Dat is de inflatiedoelstelling van de ECB op de middellange termijn. De rentetarieven zijn een van de instrumenten waarmee Frankfurt sleutelt aan het monetaire beleid om tot die 2 procent te komen.

“Door de recente renteverlagingen van de raad van bestuur worden nieuwe kredieten geleidelijk minder duur voor bedrijven en huishoudens’, klinkt het in het persbericht van ECB-voorzitter Christine Lagarde en haar collega’s. Voor de spaarders betekent een renteverlaging doorgaans minder goed nieuws, aangezien er dan lagere spaarrentes volgen.

Na het jarenlange lagerenteklimaat – met zelfs een negatieve deposirente waardoor de banken moesten ‘betalen’ om geld bij de ECB te stallen – zette de ECB vanaf medio 2022 een renteklim in. Die klim moest de forse inflatie beteugelen. In de herst van 2023 stond de depositorente het hoogst, op 4 procent, waarna de daling werd ingezet.

Woensdagavond besliste de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve of Fed) om een rentepauze in te lassen. Het rentetarief in de Verenigde Staten blijft zo op 4,25 tot 4,50 procent. De rentepauze, na drie opeenvolgende verlagingen, was algemeen verwacht.

