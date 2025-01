Fed doet zoals verwacht en houdt rentepauze

De Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve of Fed) heeft woensdag zoals verwacht de rente onveranderd gelaten. Het rentetarief in de Verenigde Staten blijft zo op 4,25 tot 4,50 procent. De pauze, na drie opeenvolgende verlagingen, was algemeen verwacht.

Het was het eerste rentebesluit van de Fed sinds de herintrede van Donald Trump in het Witte Huis. De president is voorstander van onmiddellijke lagere rentes. Maar de centrale bank vreest dat de importheffingen die Trump dreigt in te voeren, zullen leiden tot hogere prijzen en de inflatie weer zullen aanwakkeren.

Maar Fed-voorzitter Jerome Powel gaf woensdag tijdens de persconferentie over het rentebesluit aan dat het ‘niet gepast’ is om in te gaan op Trumps vraag voor een renteverlaging.

“Ik ga niet op een of andere manier antwoorden of commentaar geven op wat de presisent zegt. Het zou ongepast zijn als ik dat doet. Het publiek mag er zeker van zijn dat we ons werk zullen blijven doen, zoals we dat steeds gedaan hebben”, aldus Powell.

Voorts zal de Fed de effecten van Trumps beleid ‘afwachten en bestuderen’, vooraleer te bepalen wat de volgende relevante stappen in het rentebeleid zullen zijn. Hij verwees naar onzekerheid omtrent douanerechten, immigratie, begrotingsbeleid en regulering.

De economische indicatoren suggereren volgens de Fed dat de Amerikaanse economie is blijven groeien aan een ‘stevig tempo’. Daarbij is de werkloosheid de voorbije maanden gestabiliseerd op een laag peil en blijven de arbeidsmarktomstandigheden ‘stevig’. ‘De inflatie blijft ietwat verhoogd’, klinkt het in de duiding van het rentebesluit. De Fed streeft een inflatie van 2 procent op de lange termijn na.

Donderdag neemt ook de Europese Centrale Bank (ECB) een rentebesluit. De financiële markten verwachten daar een verdere verlaging met 0,25 procentpunt.